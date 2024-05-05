Барулин о лучшем вратаре КХЛ: «Набоков выиграл Кубок – он главный претендент. Отмечу Фукале, «Трактор» дошел до полуфинала благодаря Заку»

Константин Барулин высказался о лучших вратарях сезона в Фонбет чемпионате КХЛ.

представила номинантов на приз «Лучшему вратарю» по итогам сезона-2023/24 (с учетом плей-офф).

В тройку претендентов вошли (« »), Илья Набоков (« ») и Зак Фукале («Трактор»). Ни один из этих вратарей ранее не выигрывал приз.

«Оба вратаря, которые играли в финале Кубка Гагарина, достойны этого звания. Думаю, главным претендентом будет Илья Набоков из «Металлурга», потому что он выиграл .

Еще отмечу Фукале. Потеряв его, «Трактору» было тяжело в полуфинале. Вполне возможно, что с ним челябинцы могли дойти и до финала. Фукале в плей-офф выглядел очень хорошо.

Наверное, больше 50 процентов его заслуга, что «Трактор» так далеко прошел. Жалко, что он получил травму и не смог выступить в полуфинале», – сказал экс-вратарь сборной России Константин Барулин.