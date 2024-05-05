Барулин о лучшем вратаре КХЛ: «Набоков выиграл Кубок – он главный претендент. Отмечу Фукале, «Трактор» дошел до полуфинала благодаря Заку»

Теги Металлург Мг Локомотив Трактор Константин Барулин КХЛ Кубок Гагарина Зак Фукале Даниил Исаев Илья Набоков Хоккей

Константин Барулин высказался о лучших вратарях сезона в Фонбет чемпионате КХЛ.

КХЛ представила номинантов на приз «Лучшему вратарю» по итогам сезона-2023/24 (с учетом плей-офф). 

В тройку претендентов вошли Даниил Исаев («Локомотив»), Илья Набоков («Металлург») и Зак Фукале («Трактор»). Ни один из этих вратарей ранее не выигрывал приз. 

«Оба вратаря, которые играли в финале Кубка Гагарина, достойны этого звания. Думаю, главным претендентом будет Илья Набоков из «Металлурга», потому что он выиграл Кубок.

Еще отмечу Фукале. Потеряв его, «Трактору» было тяжело в полуфинале. Вполне возможно, что с ним челябинцы могли дойти и до финала. Фукале в плей-офф выглядел очень хорошо.

Наверное, больше 50 процентов его заслуга, что «Трактор» так далеко прошел. Жалко, что он получил травму и не смог выступить в полуфинале», – сказал экс-вратарь сборной России Константин Барулин.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Фукале... Но надо отметить, что за 3 года у Трактора 2 полуфинала. И всегда прорыву мешают одни и те же обстоятельства: то легионеры разбежались, то вратарь легионер травмировался. В Челябе крутая хоккейная школа. Пора своими силами на кубок выходить.
0
0
0
Набоков, конечно, вне конкуренции в этом сезоне. Начав ноунеймом бэкапом, завершил крепким первым номером команды чемпионов. Следующий сезон будет сложнее, уже есть ожидания, надо держать уровень.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий