Михайлис о Набокове: «Просто зверь. Очень талантливый вратарь, и совершенно феноменальная психология»

Никита Михайлис поделился мнением об игре Ильи Набокова в Кубке Гагарина.

«Металлург» стал победителем турнира, обыграв в финале «Локомотив» со счетом 4-0 в серии. 21-летний голкипер команды из Магнитогорска стал самым молодым MVP в истории Кубка Гагарина.

– Чем так крут ваш вратарь Илья Набоков, что в 20 лет стал основным вратарем, принес вам победу в Кубке Гагарина и стал самым ценным игроком плей-офф?

– Он зверь. Просто зверь. Очень талантливый вратарь, классный парень. С совершенно феноменальной психологией – очень устойчивый в этом плане.

– Какой самый сложный момент был для вас в победном плей-офф?

– День четвертого матча финала с «Локомотивом». Да, можно сказать, что нам достаточно было выиграть один матч для завоевания трофея, в случае поражения было бы еще три попытки. Но все равно мыслей таких не было ни разу.

Настраивали себя на то, что нужно все решить в этот день, в этом матче. Поэтому очень напряженно себя чувствовали, – сказал форвард «Металлурга» Никита Михайлис.