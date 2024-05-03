Исаев о сезоне «Локомотива»: «Серебро не стоит считать хорошим результатом. В финале 3-ю игру должны были забирать, но, увы, овертайм – и моя глупая ошибка. Это полностью мой провал»

Теги Металлург Мг Локомотив Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Даниил Исаев Хоккей

Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев высказался о поражении в финале Кубка Гагарина.

Клуб уступил «Металлургу» со счетом 0-4 в серии. 

– «Локомотив» впервые за 15 лет вышел в финал Кубка Гагарина. Как вы сами для себя оценили итоги этого сезона?

– Это непростой вопрос. С одной стороны, «Локомотив» впервые после трагедии 2011 года дошел до финала. Если оценивать так, то результат, наверное, достойный.

Но мы все понимаем, что есть только первое место. Серебро не стоит считать хорошим результатом.

– Что в финале пошло не так?

– И это тоже сложный вопрос. Мы готовились и головой, и тренировались. Старались проводить игровые занятия, чтобы не застаиваться. Я старался себя держать максимально в тонусе. Все тренировки забирал себе, почти не менялся с партнерами.

Может, большая пауза действительно сказалась. Может, где-то «Локомотиву» чуть не повезло. У «Металлурга» очень уверенно сыграл вратарь. Где-то реализация подвела. Увы, стечение всех этих обстоятельств привело к такому результату. Как говорится, тот же фарт тоже нужно заслужить.

– Показалось, что при равных матчах «Локомотиву» не хватило одной победы – тогда могло бы пойти все иначе.

– Я тоже так думаю. Третью игру мы должны были забирать. Но, увы, овертайм – и моя глупая ошибка. Я не снимаю с себя ответственности. Это полностью мой провал. Сделаю выводы и стану сильнее.

В четвертой игре, когда забили, почему-то стали пятиться назад, хотя такой установки Игорь Валерьевич Никитин не дает. Нет такого, что мы забили – и откатываемся, – сказал вратарь «Локомотива» Даниил Исаев.

Автогол вратаря «Локомотива» в овертайме – как это случилось?

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Даня не переживай, всё случается, это просто несчастный случай, ты классный вратарь, поверь мне.
+1
0
+1
Зажрались вы Даниил)) Прошло аж 15лет, когда я снова вспомнил что Локомотив был когда то топом. Вы вышли в финал, это уже достижение. Хотели Кубка? Понимаю, каждый солдат мечтает быть генералом. Но вы не наиграли на Кубок, вот честно. Самое главное в КГ—это Финал. И вы его провалили. Металлург выиграл по делу. Фартило? Возможно где то повезло. Но опять же везет тому, кто везет. И Металлург лично мне казался самым сложным соперником для Локо. Я не буду сейчас про статистику о 11победах подряд Магнитки дома над Локо, просто еще по серии с Авангардом понял, что если даже с Авангардом Локо провел аж 7игр, у которого не было стабильного топового вратаря, то с Металлургом у которого был такой Набоков, даже мне было понятно, что будет еще тяжелее серия. И потом в финале вы не смогли Главное—победить в самой важной серии. И если бы вы проиграли там 2—4 или 3—4 еще можно было бы говорить о не фарте, но счет 0—4.По мне Разин просто переиграл Никитина. А Локомотив заслужил серебро и его и выиграл. Так что все справедливо.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий