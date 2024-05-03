Исаев о сезоне «Локомотива»: «Серебро не стоит считать хорошим результатом. В финале 3-ю игру должны были забирать, но, увы, овертайм – и моя глупая ошибка. Это полностью мой провал»

Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев высказался о поражении в финале Кубка Гагарина.

Клуб уступил « » со счетом 0-4 в серии.

– «Локомотив» впервые за 15 лет вышел в финал Кубка Гагарина. Как вы сами для себя оценили итоги этого сезона?

– Это непростой вопрос. С одной стороны, «Локомотив» впервые после трагедии 2011 года дошел до финала. Если оценивать так, то результат, наверное, достойный.

Но мы все понимаем, что есть только первое место. Серебро не стоит считать хорошим результатом.

– Что в финале пошло не так?

– И это тоже сложный вопрос. Мы готовились и головой, и тренировались. Старались проводить игровые занятия, чтобы не застаиваться. Я старался себя держать максимально в тонусе. Все тренировки забирал себе, почти не менялся с партнерами.

Может, большая пауза действительно сказалась. Может, где-то «Локомотиву» чуть не повезло. У «Металлурга» очень уверенно сыграл вратарь. Где-то реализация подвела. Увы, стечение всех этих обстоятельств привело к такому результату. Как говорится, тот же фарт тоже нужно заслужить.

– Показалось, что при равных матчах «Локомотиву» не хватило одной победы – тогда могло бы пойти все иначе.

– Я тоже так думаю. Третью игру мы должны были забирать. Но, увы, овертайм – и моя глупая ошибка. Я не снимаю с себя ответственности. Это полностью мой провал. Сделаю выводы и стану сильнее.

В четвертой игре, когда забили, почему-то стали пятиться назад, хотя такой установки Игорь Валерьевич Никитин не дает. Нет такого, что мы забили – и откатываемся, – сказал вратарь « » .

Автогол вратаря «Локомотива» в овертайме – как это случилось?