Исаев о перекрестном плей-офф: «Задумка удалась. И «Локомотив» дошел до финала, и «Трактор» прошел «Динамо». Это достаточно интересно»

Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев поделился мнением о перекрестном плей-офф.

– В прошлом интервью вы говорили, что сможете оценить перекрестный плей-офф только после того, как он пройдет. Как вам?

– Это достаточно интересно. И мы дошли до финала, и « » прошел « ». Задумка удалась.

Проблем с перелетами не было. Мы везде живем по московскому времени и летаем чартерами, – сказал вратарь « » .