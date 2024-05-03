Исаев о перекрестном плей-офф: «Задумка удалась. И «Локомотив» дошел до финала, и «Трактор» прошел «Динамо». Это достаточно интересно»

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Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев поделился мнением о перекрестном плей-офф.

– В прошлом интервью вы говорили, что сможете оценить перекрестный плей-офф только после того, как он пройдет. Как вам?

– Это достаточно интересно. И мы дошли до финала, и «Трактор» прошел «Динамо». Задумка удалась.

Проблем с перелетами не было. Мы везде живем по московскому времени и летаем чартерами, – сказал вратарь «Локомотива» Даниил Исаев.

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