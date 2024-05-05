Генменеджер «Вашингтона»: «На Овечкина оказывается большое давление. Не думаю, что это справедливо – ему 38 лет. Мы не можем говорить, что он должен вести нас в атаке, забить 50 голов»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Брайан Маклеллан Хоккей

Брайан Маклеллан высказался о давлении на Александра Овечкина.

В первом раунде Кубка Стэнли-2024 «Вашингтон» уступил «Рейнджерс» со счетом 0-4 в серии. 38-летний российский форвард не набрал ни одного очка в четырех играх.

«Я не думаю, что это справедливо – ему 38 лет. Мы не можем прийти и сказать, что он должен вести нас или забить 50 голов.

На Овечкина оказывается большое давление. Ожидается, что в 38 лет он будет вести нас в атаке, что, вероятно, несправедливо.

Но мы потеряли пару игроков нападения. К нам приходят молодые ребята. Это те обстоятельства, в которых мы находимся. Мы планируем получить какую-нибудь подмогу, если сможем ее найти», – сказал генменеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан.

Овечкин о быстром вылете «Вашингтона» из плей-офф: «Я не был хорош. Мы плохо сыграли, и это очень неприятно. Надеюсь, у меня будет еще пара шансов»

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15 комментариев
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В сл сезоне полтос положит запросто.
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Ответ Британский шпион
Ну так не надо всей командой играть на его рекорд и не будет вам давления на него.
Сколько раз этот бред можно повторять интересно?
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Через пару лет Маклелан пойдёт семечками торговать, а Михалыч в кресле ГМ будет поднимать команду из руин.
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я правильно понимаю, что у Кэпсов будет 5.9 млн родного кэп спейса + 9 млн от ЛТИРа Бэкстрема? Итого с полностью подписанной защитой они могут выписать адекватного звездного центра для первой тройки? Или с Бэксом это не так считается?
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Потерпит за 9 мильёнов. Ничего с ним не случится.
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Ответ ovi1000
В сл сезоне полтос положит запросто.
😆😆😆
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Ответ Pitts
Который выдал ему самый большой контракт в команде на 5 лет, когда подписанту было почти 36 лет.
Ну он ему из его же денег и выдал
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Всё по делу сказал , овечкин побьёт рекорд этого хочит вашингтон , саня дерзайте .
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Это кто к нам пришел?
Макмайкл и иже с ним?
Или ты про Карбери?
Молодёжь - бездари. Включая тренера. Ни одного топового проспекта.
Делай свою работу!
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Ответ ovi1000
В сл сезоне полтос положит запросто.
Или не положит
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Ответ Британский шпион
Ну так не надо всей командой играть на его рекорд и не будет вам давления на него.
Если посмотреть игры, то как раз на рекорд всей командой и не играют. Когда звено с Ови центрил Строум, Ови больше пасовал центру на гол, чем получал от Строума передач. Клуб ставил в звено с Ови Макмайкла для прокачки молодого центра, когда все видели, что у Ови лучше получается с Лапьером. Вместо результативной игры Карбери строил результат на Линдгрене, когда вратарь затаскивал матчи, брались очки. В пп Ови играл много, но ни один игрок не доказал что был бы эффективнее вместо ветерана.
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Ответ special_k
я правильно понимаю, что у Кэпсов будет 5.9 млн родного кэп спейса + 9 млн от ЛТИРа Бэкстрема? Итого с полностью подписанной защитой они могут выписать адекватного звездного центра для первой тройки? Или с Бэксом это не так считается?
Ну в общем и целом, да, но надо быть уверенным, что Бэкстрем реально не будет больше играть
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