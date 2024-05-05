Генменеджер «Вашингтона»: «На Овечкина оказывается большое давление. Не думаю, что это справедливо – ему 38 лет. Мы не можем говорить, что он должен вести нас в атаке, забить 50 голов»

Брайан Маклеллан высказался о давлении на Александра Овечкина.

В первом раунде Кубка Стэнли-2024 «Вашингтон» уступил «Рейнджерс» со счетом 0-4 в серии. 38-летний российский форвард не набрал ни одного очка в четырех играх.

«Я не думаю, что это справедливо – ему 38 лет. Мы не можем прийти и сказать, что он должен вести нас или забить 50 голов.

На Овечкина оказывается большое давление. Ожидается, что в 38 лет он будет вести нас в атаке, что, вероятно, несправедливо.

Но мы потеряли пару игроков нападения. К нам приходят молодые ребята. Это те обстоятельства, в которых мы находимся. Мы планируем получить какую-нибудь подмогу, если сможем ее найти», – сказал генменеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан.

Овечкин о быстром вылете «Вашингтона» из плей-офф: «Я не был хорош. Мы плохо сыграли, и это очень неприятно. Надеюсь, у меня будет еще пара шансов»