Ансель Галимов: «Овечкин – пример для молодежи, как относиться к своему делу. В хоккее нужны только честный труд и правильная подготовка»

Теги Спартак Вашингтон Александр Овечкин НХЛ КХЛ Ансель Галимов Хоккей

Ансель Галимов поделился мнением об Александре Овечкине.

38-летний форвард набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного чемпионата. В четырех играх плей-офф он не отметился баллами за результативность.

Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярках в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола).

– Следишь за Овечкиным? В чем его секрет?

– Профессионализм и любовь к хоккею. Также он по-особенному относится к своему делу – всем нужно этому поучиться у него.

Овечкин служит примером для молодежи и показывает, как нужно правильно относиться к своему делу.

В хоккее нужны только честный труд и правильная подготовка, – сказал форвард «Спартака» Ансель Галимов

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3 комментария
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Ну подготовку мы видели, особенно в первой половине сезона.
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Ответ гога11
Хороший пример, свалить из страны добывать баксы.
И ты бы свалил, но не кому не нужнен!
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