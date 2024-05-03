Чупков о погоне Овечкина за Гретцки: «Верю, что он сможет побить рекорд. Он двигается маленькими шагами в этом направлении. Нет сомнений, что он добьется своего»

Антон Чупков высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Хоккеист « » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории (853 шайбы), уступая лишь (894).

«Безусловно, верю, что сможет побить этот рекорд.

Он двигается маленькими шагами сейчас в этом направлении, и нет сомнений, что он добьется своего», – сказал двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков.