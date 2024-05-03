Чупков о погоне Овечкина за Гретцки: «Верю, что он сможет побить рекорд. Он двигается маленькими шагами в этом направлении. Нет сомнений, что он добьется своего»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Антон Чупков Хоккей

Антон Чупков высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Хоккеист «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Безусловно, верю, что Овечкин сможет побить этот рекорд.

Он двигается маленькими шагами сейчас в этом направлении, и нет сомнений, что он добьется своего», – сказал двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Верим и ждём.
+2
-2
0
У кого следующего возьмут интервью с этим важнейшим вопросом? Уже всех перебрали, бывших и действующих. Осталось разве что у бомжа Васи из Владивостока, трёхкратного чемпиона по литрболу.
0
0
0
Я так понимаю, что на тему потенциального рекорда Овечкина решили опросить по представителю от каждого вида спорта? Может Антон лучше про родное плавание что-то интересное расскажет?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий