Чупков о погоне Овечкина за Гретцки: «Верю, что он сможет побить рекорд. Он двигается маленькими шагами в этом направлении. Нет сомнений, что он добьется своего»
Антон Чупков высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.
Хоккеист «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Безусловно, верю, что Овечкин сможет побить этот рекорд.
Он двигается маленькими шагами сейчас в этом направлении, и нет сомнений, что он добьется своего», – сказал двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков.