Овечкин о быстром вылете «Вашингтона» из плей-офф: «Я не был хорош. Мы плохо сыграли, и это очень неприятно. Надеюсь, у меня будет еще пара шансов»

Теги Рейнджерс Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин высказался о вылете «Вашингтона» из плей-офф.

«Кэпиталс» проиграли «Рейнджерс» в первом раунде (0-4 в серии, 2:4 в четвертом матче). 

Клуб из столицы США лидировал в счете на протяжении всего лишь 3 минут 21 секунды по ходу серии. Он показал 11,8% эффективности при игре в большинстве (2 реализованные попытки из 17) и 62,5% в меньшинстве (отбились 10 раз из 16). 

Овечкин впервые в карьере завершил плей-офф с нулем очков. За 4 игры он нанес только 5 бросков в створ. 

«Надеюсь, у меня будет еще пара шансов [сыграть в плей-офф] (с подобием улыбки).

Мы просто не забивали голы. Я не был хорош. Мы плохо сыграли, и это очень неприятно», – сказал капитан «Вашингтона». 

«Вашингтон» – все. Овечкин сыграл худший плей-офф в жизни

34 комментария
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Если бы Саня мог говорить правду, то это выглядело бы так.
Мы сыграли плохо, потому что нам этот плей-офф был абсолютно не нужен. Вы видели с какой разницей мы зашли в по? У нас слабая команда. С такой игрой не заходят в по и делать тут нечего. Но другие команды тоже не хотели играть здесь. 4 матча мы просто катали вату. Именно поэтому у соперника в меньшинстве было больше моментов чем большинстве. А наше большинство вы видели? Мы даже в зону не могли ни разу зайти. Всем пох и мне тоже. Удачи всем, а я отдыхать и готовиться к новому сезону и надеюсь, что побью рекорд Грецки.
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+39
Овечкин в 8-й раз вылетел в первом раунде. Рекорд среди наших игроков - Гончар - 9 раз.
+20
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+20
Как в старые добрые,на ЧМ еще успевает?Бггг
+21
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Не понимаю, чего все так на Овечкина набросились?Он ветеран, он доигрывает карьеру.Он что по-вашему должен в соло как в лучшие годы Вашингтон тащить?Помимо него ещё 30 человек в команде.Тренерский штаб.Менеджмент.Где их работа по построению успешной игры и достижению высоких результатов?
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«Но я горжусь этой командой. Мы пережили много травм, обмены в дедлайн, но мы держались вместе. Это показало характер этой группы игроков. Опыт, который ребята получили в этом году, обязательно поможет им в будущем», — заявил Овечкин.🤭🤭🤭🤭🤭✌️
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Ответ Sonnyanderson
Тут анонсировали сериал по мотивам фильма «Битва на прямых ногах». 1 сезон будет насчитывать 82 серии. Кевин Костнер дал согласие на согласие на сьемку в сериале. Пилотная серия выйдет осенью 2024 года.
Уж если речь зашла о кинематографе, то хотел спросить, будет ли продолжение у дуологии "Сидни Кросби и апрельские поля для гольфа"? ;)
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дядя Саша, посмотрись в зеркало. тебя там ничего не смущает?
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Я не был хорош-это слишком высокая оценка)
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Если будет пахать летом, а не есть и бухать, шансы будут.
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Он свой КС уже взял. Еще рекорд и можно домой. Вашингтон уже будет на уровне Коламбуса...
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Ответ стоун
Великий! И это в 38 лет! Хейтеры, что с лицом? какие там ещё популярные тезисы?
Да можно много писать.

Но свое Ови отпахал, дал Вашику столько, сколько никто не давал. Теперь заслуженно команда дает играть, что б тот побил рекорд, который им тоже выгоден
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Ответ стоун
Великий! И это в 38 лет! Хейтеры, что с лицом? какие там ещё популярные тезисы?
В принципе по игре я смотрел, не было провала и безнадежностт,играли не боялись, не ставили трусливый автобус, играли в открытый хоккей,в равных составах играя практически не уступили лидеру чемпионата.нл само собой в каждой игре копы были малеху сильнее и на классе дожимали капиталистов. Самое главное играли не боялись, играть и кататься, не было игры в стиле моего любимого АК барса или Рутина Бердыева все закрыться Сталинград каски на голову)
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Ответ Большое сердце Неймара
Так какой ты капитан, когда ты в ПО проваливаешься. Ты мешок просто
Мешок это Барселона в ЛЧ
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Ответ Sonnyanderson
Хозяева франшизы заявляют, что 2 первые ленты не принесли нужных кассовых сборов и третью часть они снимать не будут.
Главный актер в слезах отправляется на пенсию, а его напарник сниматься в Магнитогорских ситкомах?
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Ответ hhlg
Уж если речь зашла о кинематографе, то хотел спросить, будет ли продолжение у дуологии "Сидни Кросби и апрельские поля для гольфа"? ;)
Хозяева франшизы заявляют, что 2 первые ленты не принесли нужных кассовых сборов и третью часть они снимать не будут.
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Ответ vals1702
на пенсию
Ты её ещё не заработал.....
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Ответ hhlg
А какой капитан тогда Кросби что не смог вывести свою команду в ПО на фоне Овечкина? 😂
Зато увидели как вывозит ваш капитан - все на рекорды играет.
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Простите не "мы", а "вы" ©😬
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...не огорчайся,ты имел в виду что сыграешь ещё в ПО...но....,только уже в КХЛ....
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Саня вывел свою абсолютно мертвую команду в плей офф в отличие от командных капитанов Сидушков, Патрикеев и прочих, на кого тут канфаны наяривают, не жалея языка, а там конечно с такой игрой и составом делать нечего, все закономерно и шансов, что клоун дилетант Маклеллан усилит состав, чтобы с ним было не стыдно в плей офф поиграть никаких
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Выше головы не прыгнешь. ( русская народная поговорка)
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Александр Овечкин: "мне ещё два года по контракту обманывать хоккей "
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Тут анонсировали сериал по мотивам фильма «Битва на прямых ногах». 1 сезон будет насчитывать 82 серии. Кевин Костнер дал согласие на согласие на сьемку в сериале.
Пилотная серия выйдет осенью 2024 года.
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