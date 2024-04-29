Овечкин о быстром вылете «Вашингтона» из плей-офф: «Я не был хорош. Мы плохо сыграли, и это очень неприятно. Надеюсь, у меня будет еще пара шансов»
Александр Овечкин высказался о вылете «Вашингтона» из плей-офф.
«Кэпиталс» проиграли «Рейнджерс» в первом раунде (0-4 в серии, 2:4 в четвертом матче).
Клуб из столицы США лидировал в счете на протяжении всего лишь 3 минут 21 секунды по ходу серии. Он показал 11,8% эффективности при игре в большинстве (2 реализованные попытки из 17) и 62,5% в меньшинстве (отбились 10 раз из 16).
Овечкин впервые в карьере завершил плей-офф с нулем очков. За 4 игры он нанес только 5 бросков в створ.
«Надеюсь, у меня будет еще пара шансов [сыграть в плей-офф] (с подобием улыбки).
Мы просто не забивали голы. Я не был хорош. Мы плохо сыграли, и это очень неприятно», – сказал капитан «Вашингтона».
Мы сыграли плохо, потому что нам этот плей-офф был абсолютно не нужен. Вы видели с какой разницей мы зашли в по? У нас слабая команда. С такой игрой не заходят в по и делать тут нечего. Но другие команды тоже не хотели играть здесь. 4 матча мы просто катали вату. Именно поэтому у соперника в меньшинстве было больше моментов чем большинстве. А наше большинство вы видели? Мы даже в зону не могли ни разу зайти. Всем пох и мне тоже. Удачи всем, а я отдыхать и готовиться к новому сезону и надеюсь, что побью рекорд Грецки.
Но свое Ови отпахал, дал Вашику столько, сколько никто не давал. Теперь заслуженно команда дает играть, что б тот побил рекорд, который им тоже выгоден
Пилотная серия выйдет осенью 2024 года.