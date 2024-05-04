17-летний Рябкин о кумирах: «Овечкин – русская легенда. Скоро он побьет рекорд, надеемся. Еще Макдэвид, Малкин, Маккиннон, общался с Панариным. Пытаюсь брать лучшее у всех»

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Иван Рябкин из «Динамо» рассказал о своих кумирах в хоккее.

17-летний нападающий является одним из фаворитов драфта НХЛ-2025. Недавно он подписал контракт с бело-голубыми на три года.

– Доводилось общаться с Александром Овечкиным как динамовцу с динамовцем?

– Пересекались, но не было такого, что прям так общались. Больше доводилось общаться с Артемием Панариным прошлым летом, когда он приезжал в отпуск в Москву. На его Arena Play (спортивный центр в Москве – Sports).

Я пару раз выходил с ним на лед, когда готовился в отпуск у Павла Александровича Маркидана (тренер по физподготовке, индивидуально работающий со многими хоккеистами – Sports).

– Кого из звезд можете назвать своими кумирами?

– Много. Тяжело всех перечислить. Макдэвид, Панарин. Само собой, Овечкин – это русская легенда. Скоро он побьет рекорд... (Гретцки по числу шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, Овечкин отстает на 41 гол – Sports). Ну, надеемся на это.

Много кто еще нравится – Малкин, Маккиннон. Боюсь кого-то забыть. Много игроков хороших. У всех пытаюсь брать лучшее для своего развития, – сказал форвард «Динамо» Иван Рябкин.

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