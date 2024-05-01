Кравец возглавил «Куньлунь». Контракт подписан по схеме «1+1»

Михаил Кравец назначен главным тренером «Куньлуня».

Со специалистом подписан контракт по схеме «1+1».

Последним местом работы Михаила Кравца был «Авангард». Клуб расторг контракт с тренером по ходу плей-офф-2024.

По итогам регулярного чемпионата-2023/24 «Куньлунь» занял девятое место в таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

В прошлом сезоне китайскую команду возглавлял .

«В сезоне-2020/2021 эффективно работал в «Витязе» вместе с Виктором Игнатьевым. « » рассчитывает, что Виктор Юрьевич войдет в тренерский штаб Михаила Григорьевича в должности старшего тренера», – говорится в сообщении клуба.