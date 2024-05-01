Кравец возглавил «Куньлунь». Контракт подписан по схеме «1+1»

Теги КХЛ Михаил Кравец Виктор Игнатьев Куньлунь Ред Стар Хоккей

Михаил Кравец назначен главным тренером «Куньлуня».

Со специалистом подписан контракт по схеме «1+1».

Последним местом работы Михаила Кравца был «Авангард». Клуб расторг контракт с тренером по ходу плей-офф-2024.

По итогам регулярного чемпионата-2023/24 «Куньлунь» занял девятое место в таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

В прошлом сезоне китайскую команду возглавлял Виктор Игнатьев.

«В сезоне-2020/2021 Михаил Кравец эффективно работал в «Витязе» вместе с Виктором Игнатьевым. «Куньлунь Ред Стар» рассчитывает, что Виктор Юрьевич войдет в тренерский штаб Михаила Григорьевича в должности старшего тренера», – говорится в сообщении клуба.

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5 комментариев
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Кунилинь не клуб!
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Превратили хоккей в КХЛ в балаган. По клубам бегают без конца по кругу , как карты в колоде тасуются
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Ну и зачем это Кравцу ? Вообще негде больше работать что-ли
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Если Кравец действительно считает себя отличным тренером, то не должен был подписывать контракт с таким клубом!
Или это надежда на то, что не уволят по ходу ПО)))
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Рябыкина в помощники вместо Игнатьева :)

Кстати, он ведь уже в системе работал в своё время, все знакомо. Удачи, матчи против Авангарда обещают быть новым дерби :)
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