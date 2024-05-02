КХЛ назвала номинантов на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата.

Обладатель приза «Золотая клюшка» определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в Фонбет чемпионате КХЛ.

По итогам опроса в тройку лучших попали и из « », а также из московского « ».

Буше в сезоне-2023/24 набрал 78 (44+34) очков в 64 матчах. Он стал лучшим снайпером сезона, а также побил бомбардирский рекорд омской команды в КХЛ. Буше стал третьим игроком в истории лиги, забросившим 40 и более шайб за одну регулярку.

Гусев отметился 89 (23+66) баллами в 68 играх. Он установил новые рекорды лиги по очкам, передачам и очкам в большинстве. Гусев уже становился обладателем «Золотой клюшки» по итогам сезона-2017/18.

Ткачев набрал 75 (20+55) очков в 58 матчах регулярки. Он занял пятое место в общем топе бомбардиров лиги.

Церемония закрытия сезона КХЛ пройдет 13 мая.