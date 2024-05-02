Буше, Гусев и Ткачев – номинанты на приз самому ценному игроку регулярки КХЛ «Золотая клюшка»

Теги Авангард рейтинги КХЛ Никита Гусев Динамо Владимир Ткачев 1995 Рид Буше Хоккей

КХЛ назвала номинантов на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата.

Обладатель приза «Золотая клюшка» определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в Фонбет чемпионате КХЛ.

По итогам опроса в тройку лучших попали Рид Буше и Владимир Ткачев из «Авангарда», а также Никита Гусев из московского «Динамо».

Буше в сезоне-2023/24 набрал 78 (44+34) очков в 64 матчах. Он стал лучшим снайпером сезона, а также побил бомбардирский рекорд омской команды в КХЛ. Буше стал третьим игроком в истории лиги, забросившим 40 и более шайб за одну регулярку.

Гусев отметился 89 (23+66) баллами в 68 играх. Он установил новые рекорды лиги по очкам, передачам и очкам в большинстве. Гусев уже становился обладателем «Золотой клюшки» по итогам сезона-2017/18. 

Ткачев набрал 75 (20+55) очков в 58 матчах регулярки. Он занял пятое место в общем топе бомбардиров лиги.

Церемония закрытия сезона КХЛ пройдет 13 мая.

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8 комментариев
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Ткачев
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За регулярку — Гусев.
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Гуся. Однозначно. Он заслужил. И пусть Ёзя Маринкин дальше рассказывает про алкаша!))))
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Гусев без вариантов.
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Буше
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Овечкин, который смастерил свою клюшку и отправил Ротенбергу
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Че за бред. ??? 2 игрока из одной команды!
Лига конечно удивляет с каждым годом в худшую сторону,

А приз Хусю! Заслужил
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