Агент Гусева о переходе в НХЛ: «У Никиты нет желания уезжать. Сейчас ведем переговоры только с «Динамо» – обсуждаем конструкцию контракта»

Александр Черных утверждает, что Никита Гусев не собирается уезжать в НХЛ.

– С «Динамо» у нас идет диалог по Никите Гусеву.

– Ходят слухи о его желании поехать в .

– Судя по тому, что мы ведем переговоры с «Динамо», у него нет желания уезжать. В настоящий момент мы общаемся только с этим клубом. Сейчас обсуждаем конструкцию контракта, – сказал агент хоккеиста .

В регулярном чемпионате-2023/24 принял участие в 68 матчах и набрал 89 (23+66) очков. В 9 играх плей-офф на его счету 10 (3+7) баллов.

Ранее нападающий играл в НХЛ за «Нью-Джерси» и «Флориду». За « » 31-летний нападающий выступает с 2023 года.

Журналист Алексей Шевченко ранее заявил, что Никита Гусев хочет вернуться в НХЛ.