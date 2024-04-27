Агент Гусева о переходе в НХЛ: «У Никиты нет желания уезжать. Сейчас ведем переговоры только с «Динамо» – обсуждаем конструкцию контракта»

Теги возможные переходы НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Никита Гусев Александр Черных Динамо Матч ТВ Хоккей

Александр Черных утверждает, что Никита Гусев не собирается уезжать в НХЛ.

– С «Динамо» у нас идет диалог по Никите Гусеву.

– Ходят слухи о его желании поехать в НХЛ.

– Судя по тому, что мы ведем переговоры с «Динамо», у него нет желания уезжать. В настоящий момент мы общаемся только с этим клубом. Сейчас обсуждаем конструкцию контракта, – сказал агент хоккеиста Александр Черных.

В регулярном чемпионате-2023/24 Никита Гусев принял участие в 68 матчах и набрал 89 (23+66) очков. В 9 играх плей-офф на его счету 10 (3+7) баллов.

Ранее нападающий играл в НХЛ за «Нью-Джерси» и «Флориду». За «Динамо» 31-летний нападающий выступает с 2023 года.

Журналист Алексей Шевченко ранее заявил, что Никита Гусев хочет вернуться в НХЛ.

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5 комментариев
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Нет желания? Скорее Гусев никому там не нужен.
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Похоже на правду.
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"У Никиты нет желания уезжать" и "Судя по тому, что мы ведём переговоры с "Динамо", у Никиты нет желания уезжать" - две фразы, на мой скромный взгляд, имеют разную смысловую нагрузку... Ох уж эти заголовки статей-новостей...
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Не исключено, что Шевченко был прав, но ни одна команда не проявила интереса, поэтому и такой ответ агента.
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ОН провалился в нхл уже, никто не хочет его подписывать
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