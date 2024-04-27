Агент Гусева о переходе в НХЛ: «У Никиты нет желания уезжать. Сейчас ведем переговоры только с «Динамо» – обсуждаем конструкцию контракта»
Александр Черных утверждает, что Никита Гусев не собирается уезжать в НХЛ.
– С «Динамо» у нас идет диалог по Никите Гусеву.
– Ходят слухи о его желании поехать в НХЛ.
– Судя по тому, что мы ведем переговоры с «Динамо», у него нет желания уезжать. В настоящий момент мы общаемся только с этим клубом. Сейчас обсуждаем конструкцию контракта, – сказал агент хоккеиста Александр Черных.
В регулярном чемпионате-2023/24 Никита Гусев принял участие в 68 матчах и набрал 89 (23+66) очков. В 9 играх плей-офф на его счету 10 (3+7) баллов.
Ранее нападающий играл в НХЛ за «Нью-Джерси» и «Флориду». За «Динамо» 31-летний нападающий выступает с 2023 года.
Журналист Алексей Шевченко ранее заявил, что Никита Гусев хочет вернуться в НХЛ.