Алексей Шевченко: «Гусев не подписывается с «Динамо», так как собрался в НХЛ»

Никита Гусев хочет вернуться в НХЛ.

Об этом сообщает журналист Алексей Шевченко.

«Никита Гусев не подписывает [контракт] с «Динамо», так как собрался в НХЛ», – написал Шевченко.

Срок соглашения игрока с «Динамо» рассчитан до 30 апреля.

В регулярном чемпионате-2023/24 Гусев принял участие в 68 матчах и набрал 89 (23+66) очков. В 9 играх плей-офф на его счету 10 (3+7) баллов.

Ранее нападающий играл в НХЛ за «Нью-Джерси» и «Флориду».