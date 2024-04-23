Алексей Шевченко: «Гусев не подписывается с «Динамо», так как собрался в НХЛ»

Теги возможные переходы НХЛ КХЛ Никита Гусев Динамо Алексей Шевченко Хоккей

Никита Гусев хочет вернуться в НХЛ.

Об этом сообщает журналист Алексей Шевченко.

«Никита Гусев не подписывает [контракт] с «Динамо», так как собрался в НХЛ», – написал Шевченко.

Срок соглашения игрока с «Динамо» рассчитан до 30 апреля.

В регулярном чемпионате-2023/24 Гусев принял участие в 68 матчах и набрал 89 (23+66) очков. В 9 играх плей-офф на его счету 10 (3+7) баллов.

Ранее нападающий играл в НХЛ за «Нью-Джерси» и «Флориду».

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12 комментариев
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Что ему там делать был уже.Хотя Шевченко верить.Вбросил от скуки.
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Да ладно)
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Журналюга всея страны как обычно набросил на вентилятор. Ничего нового.
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Ответ m38
Если его по специальности будут использовать, а не требовать и рабочей лошадкой бегать, как было прежде в НХЛ, он может поспорить за приз лучшего бомбардира со своим давним партнёром Кучеровым. P.S. А если бы два Никиты в одной тройке ...
Верить Шеве, себя не уважать.
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В Анахайм наконец-то?
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Чего, #####?)
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можно подумать, в америке пиво вкуснее
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Ответ Бронислав Каминский
С Кучеровым поспорить?))С ума сошли?Кучеров и Макдэвид - небожители.Дай бог Гусев очков 50-60 набирать будет там
ну, 50 очков = неплохо вообще-то :)
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