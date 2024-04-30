Третьяк о Федорове: «Один из потенциальных тренеров, которых мы бы взяли в сборную. Он толковый. Такой специалист обязательно будет востребован»
Владислав Третьяк высказался об уходе Сергея Федорова с поста тренера ЦСКА.
По итогам регулярного чемпионата-2023/24 ЦСКА занял шестое место в таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф-2024 клуб проиграл «Локомотиву» (1-4 в серии).
Предыдущие два сезона ЦСКА под руководством Федорова становился обладателем Кубка Гагарина.
– Какое будущее ждет Сергея Федорова, который покинул пост главного тренера ЦСКА?
– Я не был на заседании Наблюдательного совета ЦСКА. И не знаю, какое по нему приняли решение. Очень хорошо отношусь к Федорову.
Считаю, что он один из наших потенциальных тренеров, которых мы бы взяли в сборную. Потому что он толковый. Как игрок и как тренер очень хорошо себя зарекомендовал. С ходу завоевал два Кубка Гагарина! Ну да, этот сезон не получился…
Такое решение приняло руководство ЦСКА. Наверное, это вопрос не ко мне. Просто я думаю, что такой специалист, как Сергей Федоров, обязательно будет востребован, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.
Федоров с двумя КГ - "толковый". Разин с одним КГ - "посмотрим какой он в следующем сезоне".
Рома Ротэн - с 0 КГ, но посмотрел 800 матчей - "великолепный тренер"!
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