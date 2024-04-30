Третьяк о Федорове: «Один из потенциальных тренеров, которых мы бы взяли в сборную. Он толковый. Такой специалист обязательно будет востребован»

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Владислав Третьяк высказался об уходе Сергея Федорова с поста тренера ЦСКА.

По итогам регулярного чемпионата-2023/24 ЦСКА занял шестое место в таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф-2024 клуб проиграл «Локомотиву» (1-4 в серии).

Предыдущие два сезона ЦСКА под руководством Федорова становился обладателем Кубка Гагарина.

– Какое будущее ждет Сергея Федорова, который покинул пост главного тренера ЦСКА?

– Я не был на заседании Наблюдательного совета ЦСКА. И не знаю, какое по нему приняли решение. Очень хорошо отношусь к Федорову.

Считаю, что он один из наших потенциальных тренеров, которых мы бы взяли в сборную. Потому что он толковый. Как игрок и как тренер очень хорошо себя зарекомендовал. С ходу завоевал два Кубка Гагарина! Ну да, этот сезон не получился…

Такое решение приняло руководство ЦСКА. Наверное, это вопрос не ко мне. Просто я думаю, что такой специалист, как Сергей Федоров, обязательно будет востребован, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

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8 комментариев
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Супер логика Третьяка! 🤦‍♂️
Федоров с двумя КГ - "толковый". Разин с одним КГ - "посмотрим какой он в следующем сезоне".
Рома Ротэн - с 0 КГ, но посмотрел 800 матчей - "великолепный тренер"!
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+8
Фёдоров с 2 кубками-толковый, Роман с 0 кубков какой по мнению Третьяка?
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Ответ Алексей Тор
Фёдоров с 2 кубками-толковый, Роман с 0 кубков какой по мнению Третьяка?
Роман - лучший )
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"Считаю, что он один из наших потенциальных тренеров, которых мы бы взяли в сборную. Потому что он толковый"
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Видимо не дотягивает по толковости до бога хоккея Йосе Марино
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Только думаю Фёдоров не пойдёт просто тренером к Ротенбергу.
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А чем вам Роман Ротенбеог не тренер сборной? Он вполне может совмещать тренерство в ска, России25, основной сборной и в каком нибудь клубе НХЛ
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уволили из ЦСКА. но он хороший толковый.может тренером России стать.а поменяли на хоккейного мавроди
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