Третьяк о Федорове: «Один из потенциальных тренеров, которых мы бы взяли в сборную. Он толковый. Такой специалист обязательно будет востребован»

Владислав Третьяк высказался об уходе Сергея Федорова с поста тренера ЦСКА.

По итогам регулярного чемпионата-2023/24 ЦСКА занял шестое место в таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф-2024 клуб проиграл «Локомотиву» (1-4 в серии).

Предыдущие два сезона ЦСКА под руководством Федорова становился обладателем Кубка Гагарина.

– Какое будущее ждет , который покинул пост главного тренера ?

– Я не был на заседании Наблюдательного совета ЦСКА. И не знаю, какое по нему приняли решение. Очень хорошо отношусь к Федорову.

Считаю, что он один из наших потенциальных тренеров, которых мы бы взяли в сборную. Потому что он толковый. Как игрок и как тренер очень хорошо себя зарекомендовал. С ходу завоевал два Кубка Гагарина! Ну да, этот сезон не получился…

Такое решение приняло руководство ЦСКА. Наверное, это вопрос не ко мне. Просто я думаю, что такой специалист, как Сергей Федоров, обязательно будет востребован, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.