Владислав Третьяк: «Беларусь и Казахстан – не слабые команды. Вспомните, как было трудно на Кубке Первого канала. Хотелось бы играть с канадцами, но все впереди»

Владислав Третьяк не считает Казахстан и Беларусь слабыми командами.

Сборная «России 25» проведет матчи против сборных Казахстана и Беларуси в рамках турне. Первая игра – 2 мая в Астане против Казахстана.

«Беларусь и Казахстан – это не слабые команды. Казахстан – это вообще участник чемпионата мира.

И Беларусь выставляет такую команду, у которой все есть. Вы вспомните, как трудно нам было добиться победы на Кубке Первого канала.

Поэтому игры будут очень интересные, сложные. Конечно, хотелось бы играть с канадцами, но все впереди.

Думаю, для тех, с кем мы играем, это тоже очень важно. Они не выходят без уважения, а действительно уважают партнеров.

И наши тренеры настраивают на игру, потому что соперники ждут серьезные», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.