Третьяк о том, что Разин хочет тренировать сборную России: «Посмотрим, как он сыграет с «Металлургом» в следующем году. Выиграть Кубок Гагарина тяжело, удержаться на пьедестале еще тяжелее»
Владислав Третьяк высказался о том, что Андрей Разин хочет тренировать сборную.
В финале Кубка Гагарина-2024 «Металлург» под руководством тренера обыграл «Локомотив» со счетом 4-0 в серии.
– Андрей Разин сказал, что хочет тренировать сборную России. Куда ему прислать резюме?
– Я прямо скажу, что работа у Разина в этом сезоне была очень хорошая. Но знаете, как говорят? Очень тяжело выиграть Кубок Гагарина. Но еще тяжелее удержаться на этом пьедестале.
Давайте посмотрим, как Андрей Разин сыграет с «Магниткой» в следующем году.
И это отлично, что у нас есть потенциально хороший тренер, который действительно привел команду к победе в плей-офф, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.
поэтому не видать ему сборной
ого, это считай оскорбление