Третьяк о том, что Разин хочет тренировать сборную России: «Посмотрим, как он сыграет с «Металлургом» в следующем году. Выиграть Кубок Гагарина тяжело, удержаться на пьедестале еще тяжелее»

Теги Металлург Мг ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Владислав Третьяк КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Матч ТВ Хоккей

Владислав Третьяк высказался о том, что Андрей Разин хочет тренировать сборную.

В финале Кубка Гагарина-2024 «Металлург» под руководством тренера обыграл «Локомотив» со счетом 4-0 в серии.

– Андрей Разин сказал, что хочет тренировать сборную России. Куда ему прислать резюме?

– Я прямо скажу, что работа у Разина в этом сезоне была очень хорошая. Но знаете, как говорят? Очень тяжело выиграть Кубок Гагарина. Но еще тяжелее удержаться на этом пьедестале.

Давайте посмотрим, как Андрей Разин сыграет с «Магниткой» в следующем году.

И это отлично, что у нас есть потенциально хороший тренер, который действительно привел команду к победе в плей-офф, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

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19 комментариев
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Подумаешь, кубок выиграл, эка невидаль. А смотрел ли он 800 матчей? А какова его система? А где выстроенная вертикаль? :)
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Какой Разин, когда есть лучший тренер планеты из СКА.
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+22
Какой же мерзкий чиновник Третьяк. Мало того, что не поздравил Разина и Металлург с победой (даже Путин поздравил, а Владик промажку дал), так ещё и сьязвил. Мерзкий персонаж. Прямо чувствуется зависть.😂
+21
-1
+20
а где достижения Ротенберга для должности тренера?
+9
-1
+8
Там Ромка якорь бросил на долго.
+8
-1
+7
А что Йозе выиграл чтобы сборную тренировать??
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Разин ещё недостаточно посмотрел хоккея по телевизору, нечего ему в сборной делать
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Рома тренирует сборную, не имея ни опыта игры, ни титулов. Или об этом умолчим? Получается так, есть связи, есть финансовый ресурс, остальное наживем.
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Как же его корежит, что Кубок не в Москву или Питер уехал
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Вротентерг вообще ничего не выигрывал. Как он вообще с такими показателями Сборную тренирует. Или 800000000 просмотренных матчей КХЛ и НХЛ дают право тренировать Сборную
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Справедливо если дать ему еще больше окрепнуть, закалиться в череде потенциальных успехов в КХЛ, и как тренер-триумфант в том числе, обрасти тактическим мясом, и пост его, к году возможно 2030 как раз подоспеет..
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Конечно,если есть тот ,который постоянно обсирается в плове,великий и ужасный Йозе Морино!!!!
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Иными словами, нет у Разина папашки, который дружил бы с самим президентом.
поэтому не видать ему сборной
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>потенциально хороший тренер

ого, это считай оскорбление
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Там плотно сел вРотенберг, в ближайшие годы другого тренера сборной точно не будет.
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Разин тренер от бога где бы не тренировал везде его команда сражалась до конца а после победы в кубке гагарина можно сказать тренер сборной россии уже есть и никакие ромки и третьяки с ихними системами не смогут заменить настоящего бойца как разин
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Интересно, а за какие такие заслуги тренером сборной сделали Ротенберга? И кто смотрел на его достижения?
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Если и правда, что Разин такое говорил; кроме как прикола расшевелить болото и кто в нем живет- не могу другого представить.
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Ответ seka@
Разин ещё недостаточно посмотрел хоккея по телевизору, нечего ему в сборной делать
👏
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