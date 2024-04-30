Третьяк о том, что Разин хочет тренировать сборную России: «Посмотрим, как он сыграет с «Металлургом» в следующем году. Выиграть Кубок Гагарина тяжело, удержаться на пьедестале еще тяжелее»

Владислав Третьяк высказался о том, что Андрей Разин хочет тренировать сборную.

В финале Кубка Гагарина-2024 « » под руководством тренера обыграл «Локомотив» со счетом 4-0 в серии.

– Андрей Разин сказал, что хочет тренировать сборную России. Куда ему прислать резюме?

– Я прямо скажу, что работа у Разина в этом сезоне была очень хорошая. Но знаете, как говорят? Очень тяжело выиграть . Но еще тяжелее удержаться на этом пьедестале.

Давайте посмотрим, как сыграет с «Магниткой» в следующем году.

И это отлично, что у нас есть потенциально хороший тренер, который действительно привел команду к победе в плей-офф, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.