Директор «Металлурга» о Набокове: «Попробуем увеличить зарплату и договориться о контракте на несколько лет вперед»

Сергей Гомоляко хочет переподписать контракт с вратарем Ильей Набоковым.

Голкипер « » был признан самым ценным игроком розыгрыша Кубка Гагарина.

– У Ильи Набокова, MVP плей-офф, очень скромная зарплата по контракту.

– Мы уже думали об этом. Как раз встречались с агентом Ильи.

Попробуем увеличить его зарплату и договориться о контракте на несколько лет вперед.

– Вы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве?

– Конечно, – сказал спортивный директор «Металлурга» .