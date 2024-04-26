Директор «Металлурга» о Набокове: «Попробуем увеличить зарплату и договориться о контракте на несколько лет вперед»
Сергей Гомоляко хочет переподписать контракт с вратарем Ильей Набоковым.
Голкипер «Металлурга» был признан самым ценным игроком розыгрыша Кубка Гагарина.
– У Ильи Набокова, MVP плей-офф, очень скромная зарплата по контракту.
– Мы уже думали об этом. Как раз встречались с агентом Ильи.
Попробуем увеличить его зарплату и договориться о контракте на несколько лет вперед.
– Вы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве?
– Конечно, – сказал спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко.