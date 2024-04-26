Директор «Металлурга» о Набокове: «Попробуем увеличить зарплату и договориться о контракте на несколько лет вперед»

Теги Металлург Мг Сергей Гомоляко КХЛ Спорт-Экспресс Илья Набоков Хоккей

Сергей Гомоляко хочет переподписать контракт с вратарем Ильей Набоковым.

Голкипер «Металлурга» был признан самым ценным игроком розыгрыша Кубка Гагарина.

– У Ильи Набокова, MVP плей-офф, очень скромная зарплата по контракту.

– Мы уже думали об этом. Как раз встречались с агентом Ильи.

Попробуем увеличить его зарплату и договориться о контракте на несколько лет вперед.

– Вы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве?

– Конечно, – сказал спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко.

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