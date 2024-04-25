Тренер вратарей «Металлурга» Мохорич перейдет в ЦСКА. Он работал в штабе Воробьева (Metaratings)

Тренер вратарей «Металлурга» Клемен Мохорич может уйти в ЦСКА.

48-летний словенский специалист работал в клубе с 2020 года.

Мохорич был в штабе Ильи Воробьева, ставшего главным тренером ЦСКА.

Как сообщает Metaratings, тренер вратарей в это межсезонье перейдет в армейский клуб.

Под руководством Мохорича голкипер магнитогорцев Илья Набоков стал MVP Кубка Гагарина.

Вратарь из 15-тысячного города – самый ценный игрок Кубка Гагарина. И это в 21 год!