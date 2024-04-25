Тренер вратарей «Металлурга» о Набокове: «Он лучший. Сравните с Шестеркиным, Сорокиным и тем, где они были в 21 год. Скоро в КХЛ мы его не увидим»

Тренер вратарей «Металлурга» Клемен Мохорич высказался об игре Ильи Набокова.

21-летний голкипер стал самым молодым MVP Кубка Гагарина. Он одержал 16 побед в 23 матчах плей-офф, отражая 94,2% бросков.

– Ваш подопечный Илья Набоков блистательно играл весь сезон. Вы с ним работаете не первый год. Как он вырос в такого первоклассного вратаря?

– Прежде всего, благодаря работе. Он делал очень много. Даже вне арены он жил хоккейной жизнью.

Сейчас столько чувств, я так им горжусь! Потому что я не знаю, кто делал такое раньше. Это большой шаг вперед. Если он будет продолжать в том же духе, мы скоро в КХЛ его не увидим.

– Его уже сравнивают с Василевским, Шестеркиным, хотя Василевский не выигрывал Кубок Гагарина в 20 лет и MVP плей-офф тоже не становился в этом возрасте.

– Он лучший!

– Вы считаете, что по потенциалу он лучше?

– Не знаю. Василевский, конечно, хороший вратарь, который многого достиг. Сравнивать с Шестеркиным, Сорокиным и где они были в 21 год... Набоков сыграл 66 матчей на взрослом уровне. Это тоже немало. Он большой молодец.

– Согласны, что перед сезоном был риск – ставить на молодого парня? А он выиграл конкуренцию по ходу чемпионата у Загидулина и теперь лучший в плей-офф.

– Конечно, был большой риск. Но он в предсезонке сыграл пару матчей, прибавлял с каждой игрой и тренировкой. Он постепенно показал, что может играть на уровне, – сказал тренер вратарей «Металлурга» Клемен Мохорич.

Вратарь из 15-тысячного города – самый ценный игрок Кубка Гагарина. И это в 21 год!