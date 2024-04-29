ЦСКА попрощался с Григоренко. У Михаила 323 очка в 410 матчах за клуб

Теги ЦСКА СКА КХЛ Кубок Гагарина Михаил Григоренко Хоккей

Михаил Григоренко уходит из ЦСКА .

Срок контракта 29-летнего форварда с клубом истекает 30 апреля. Новое соглашение подписано не будет.

Ранее сообщалось, что игрок может продолжить карьеру в СКА.

В составе ЦСКА Григоренко провел 410 матчей и набрал 323 (150+173) очка. Он помог клубу трижды выиграть Кубок Гагарина (2019, 2022, 2023).

«Добавим к этому MVP плей-офф 2023 года и звание лучшего снайпера клуба в российской истории!

Это было классное путешествие. До новых встреч на льду!» – сказано в сообщении клуба.

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13 комментариев
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заголовок атас!
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Жаль что не продлили! Спасибо за все!
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Лучший! Считаю, что надо было продлевать Мишу. Удачи на новом месте!
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Именно его можно, нужно было оставлять
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Очень жаль что не подписали. Такого игрока потеряли. Лучше бы Есмантовича куда нибудь.
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Уход из клуба Михаила очень огорчил. Игрок хороший. Удачи ему на новом месте. Но сожаление большое о таком решении руководства клуба.
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Спасибо за все, легенда
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Спасибо за все!
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неужели в Амур......
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Вот это реально жаль. Там с полкоманды надо прощаться, но не с ним
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Мог бы ещё много пользы принести. Очень жаль.
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Если и в правду перейдёт в Ска, это будет очень большой ошибкой.
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