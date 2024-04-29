ЦСКА попрощался с Григоренко. У Михаила 323 очка в 410 матчах за клуб
Михаил Григоренко уходит из ЦСКА .
Срок контракта 29-летнего форварда с клубом истекает 30 апреля. Новое соглашение подписано не будет.
Ранее сообщалось, что игрок может продолжить карьеру в СКА.
В составе ЦСКА Григоренко провел 410 матчей и набрал 323 (150+173) очка. Он помог клубу трижды выиграть Кубок Гагарина (2019, 2022, 2023).
«Добавим к этому MVP плей-офф 2023 года и звание лучшего снайпера клуба в российской истории!
Это было классное путешествие. До новых встреч на льду!» – сказано в сообщении клуба.