Представители Григоренко хотели зарплату 90 млн в год от «Локомотива». В СКА форвард получит 52 млн
Агенты Михаила Григоренко хотели зарплату 90 млн рублей в год для игрока.
Появилась информация, что нападающий переходит в СКА, с которым подпишет четырехлетний контракт с зарплатой 52 миллиона рублей в год.
По данным «Спорт-Экспресса», представители Михаила Григоренко в ходе переговоров с «Локомотивом» называли сумму 90 миллионов рублей в год.
В сезоне-2023/24 Григоренко провел 59 матчей в регулярном чемпионате и набрал 45 (18+27) очков. В 5 играх плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он отметился 7 (3+4) баллами.
Ждём переподписание лидеров от ЦСКА.
Раз лига не против, то чего стесняться.
Каменев - 30
Окулов - 45
Соркин - 15
Мамин - 30
Нестеров - 25
Полтапов - будет платить за то, что играет не в Звезде 😎
Переподписывал и уменьшал.
https://m.sports.ru/hockey/1115406811-ak-bars-perepodpisal-kontrakt-s-zhafyarovym-zarplata-snizilas-s-80-do-.html?ysclid=lullulits1626028230
Не вижу смысла с балаболами общаться