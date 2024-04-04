Представители Григоренко хотели зарплату 90 млн в год от «Локомотива». В СКА форвард получит 52 млн

Теги Локомотив СКА КХЛ Михаил Григоренко Спорт-Экспресс Хоккей

Агенты Михаила Григоренко хотели зарплату 90 млн рублей в год для игрока.

Появилась информация, что нападающий переходит в СКА, с которым подпишет четырехлетний контракт с зарплатой 52 миллиона рублей в год.

По данным «Спорт-Экспресса», представители Михаила Григоренко в ходе переговоров с «Локомотивом» называли сумму 90 миллионов рублей в год.

В сезоне-2023/24 Григоренко провел 59 матчей в регулярном чемпионате и набрал 45 (18+27) очков. В 5 играх плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он отметился 7 (3+4) баллами.

21 комментарий
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как обычно, 52 млн в первый год, 100 во второй, 400 в третий и 900 в четвертый
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В систему за идею! )))))
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Остальное видимо в конверте карлсон принесёт.
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Ответ oberkorn
Остальное видимо в конверте карлсон принесёт.
Я вот тоже об этом подумал, хотел 90, но согласился на 50 в другом месте, даже не смешно.
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Когда ска дисквалифицируют за мошенничество с потолком зарплат?
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После Шалунова Локомотив уже осторожен)
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Уже с ярмарки едет, даже 52 на 4 дикая переплата для него.
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Ответ Roman Kolomichev
А я думал он из Хабаровска....
Он тоже может так думать, но в скэ виднее)
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СКА и АкБарс платят в конверте.
Ждём переподписание лидеров от ЦСКА.
Раз лига не против, то чего стесняться.
Каменев - 30
Окулов - 45
Соркин - 15
Мамин - 30
Нестеров - 25
Полтапов - будет платить за то, что играет не в Звезде 😎
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Ответ RBChannel
СКА и АкБарс платят в конверте. Ждём переподписание лидеров от ЦСКА. Раз лига не против, то чего стесняться. Каменев - 30 Окулов - 45 Соркин - 15 Мамин - 30 Нестеров - 25 Полтапов - будет платить за то, что играет не в Звезде 😎
Кому Ак Барс платит в конвертах? Конкретно с цифрами. Для понимания условный Лямкин в АБ получает больше Никишина, а Свечников больше Хайруллина Ак Барс ни одному игроку не уменьшал сумму действующего контракта. Вообще ни одному. У СКА таких больше половины состава. То есть почти все, кроме новичков и юниоров. Зачем врать?
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Ответ Операция Ы
Плотников будет играть за миску супа, так как свой воспитанник вернулся домой ))
А я думал он из Хабаровска....
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Ответ Вадим Абдуллин
как обычно, 52 млн в первый год, 100 во второй, 400 в третий и 900 в четвертый
В итоге пойдет дорогой длинною после первого.
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Я не знаю, зачем ты врешь.
Переподписывал и уменьшал.

https://m.sports.ru/hockey/1115406811-ak-bars-perepodpisal-kontrakt-s-zhafyarovym-zarplata-snizilas-s-80-do-.html?ysclid=lullulits1626028230

Не вижу смысла с балаболами общаться
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Пишите письма)
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О, а вот и определилась сумма в конверте
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Как говорится, губа не дура. Не мое дело, конечно, но таких денег он не стоит. Агент-то смотрел, как его подопечный играл в регулярке и в ПО?!
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WTF аппетит приходит во время еды
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в два раза почти упал типо?
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Плотников будет играть за миску супа, так как свой воспитанник вернулся домой ))
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