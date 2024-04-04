Представители Григоренко хотели зарплату 90 млн в год от «Локомотива». В СКА форвард получит 52 млн

Агенты Михаила Григоренко хотели зарплату 90 млн рублей в год для игрока.

Появилась информация, что нападающий переходит в СКА, с которым подпишет четырехлетний контракт с зарплатой 52 миллиона рублей в год.

По данным «Спорт-Экспресса», представители Михаила Григоренко в ходе переговоров с «Локомотивом» называли сумму 90 миллионов рублей в год.

В сезоне-2023/24 Григоренко провел 59 матчей в регулярном чемпионате и набрал 45 (18+27) очков. В 5 играх плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он отметился 7 (3+4) баллами.