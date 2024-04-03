СКА подпишет контракты с Плотниковым и Григоренко на 4 года («Матч ТВ»)

Сергей Плотников и Михаил Григоренко перейдут в СКА 1 мая.

Как сообщает «Матч ТВ», в это межсезонье игроки перейдут в клуб из Санкт-Петербурга.

С нападающими будут подписаны контракты на четыре года. Это произойдет 1 мая, когда откроется рынок свободных агентов КХЛ.

Отмечается, что на этом комплектация линии нападения СКА будет практически завершена.

В сезоне-2023/24 Михаил Григоренко провел 59 матчей в регулярном чемпионате и набрал 45 (18+27) очков. В 5 играх плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он отметился 7 (3+4) баллами.

Сергей Плотников провел 66 матчей в регулярном чемпионате-2023/24 и набрал 26 (13+13) очков. В плей-офф на его счету 5 игр без результативных действий.

Срок соглашений форвардов с ЦСКА истекает 30 апреля.