СКА подпишет контракты с Плотниковым и Григоренко на 4 года («Матч ТВ»)

Теги ЦСКА СКА возможные переходы КХЛ Сергей Плотников Михаил Григоренко Матч ТВ Хоккей

Сергей Плотников и Михаил Григоренко перейдут в СКА 1 мая.

Как сообщает «Матч ТВ», в это межсезонье игроки ЦСКА перейдут в клуб из Санкт-Петербурга.

С нападающими будут подписаны контракты на четыре года. Это произойдет 1 мая, когда откроется рынок свободных агентов КХЛ.

Отмечается, что на этом комплектация линии нападения СКА будет практически завершена.

В сезоне-2023/24 Михаил Григоренко провел 59 матчей в регулярном чемпионате и набрал 45 (18+27) очков. В 5 играх плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он отметился 7 (3+4) баллами.

Сергей Плотников провел 66 матчей в регулярном чемпионате-2023/24 и набрал 26 (13+13) очков. В плей-офф на его счету 5 игр без результативных действий.

Срок соглашений форвардов с ЦСКА истекает 30 апреля.

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74 комментария
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Состав СКА молодеет на глазах. В слове опять опыта не хватит перспективным юнцам
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Пылесос заработал.)))
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Ответ Bartez1986
Состав СКА молодеет на глазах. В слове опять опыта не хватит перспективным юнцам
ну так логика следующая, не хватило опыта этой молодой команде, вот как раз опыт и подъехал, желаем конечно вылета в первом раунде в след году
+39
-1
+38
О как ! Бггг . Гранд бггг. Гранды так себя не ведут . Так себя ведет албанская шпана . Еще 12 марта Локомотив и Григоренко договорились о контракте . А тут такие плюшки для 33 летнего Плотникова и 29 летнего Григоренко . Любит реплика подбирать после оригинала.
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4 года, в их возрасте... пожизненное, можно сказать))
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Ответ Б.И.С.
4 года, в их возрасте... пожизненное, можно сказать))
Срок контракта ничего не значит. Будут плохо играть, сменяют в Сочи на пару шампуров армянского шашлыка, да и все. Или вовсе разорвут по обоюдному.
+20
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+20
Ответ стакан морса
ну так логика следующая, не хватило опыта этой молодой команде, вот как раз опыт и подъехал, желаем конечно вылета в первом раунде в след году
Нужно желать максимума - невыхода в плей-офф)))
+19
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+19
Как-то не вяжется с разглагольствованиями Ротенберга о системе СКА. Тогда в чем эта система?
+18
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+18
Один тупорез тупорезом, второй уже давно не бомбардир. Тем лучше. Посмеёмся.
+16
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+16
Ответ осетов - пилот болида смерти
Комментарий удален модератором
пока будет перекрёстный плей офф, СКА не будет даже в финале
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+13
Еще утром писали , что ска заинтересован в подписании, после обеда уже подписали в булочной на коленках , чтобы не дай Бог Григоренко и Плотникова не увели . Бгггг. Клуб -гранд . Бггг.
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От создателя слогана "Мы идем на риск - и развиваем молодежь" (Р-800).
+10
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Ответ oldgordon
Как-то не вяжется с разглагольствованиями Ротенберга о системе СКА. Тогда в чем эта система?
А все остальные высказывания Ротенберга прям не вызывают сомнений?)
+9
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Ответ Б.И.С.
4 года, в их возрасте... пожизненное, можно сказать))
недавно СКА погнал Сергеева (контракт до 26г) и Лайпсика (контракт до 25г)
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Очередные воспитанники)
+9
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ахахахахахахахаха!..
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Это те самые игроки чьё чемпионское окно закрылось в прошлом году? Перспективно получается. Хорошее подписание.
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0
+7
Ответ Shamarin
Комментарий скрыт
Согласен с тобой лишь в том, что СКА не достоин кубка. В остальном - имею вопрос: чем сейчас занята команда Ротенберга? Отвечу сразу на встречный вопрос - Локомотив играет в полуфинале КГ.
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+4
Их ждёт участь Кадейкина, сидеть на трибуне смотреть хоккей, а в конце сезона как Сергеева на вольные хлеба.
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+4
Подписать четырехлетний контракт с 33-летним Плотниковым мог только Гений.
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+3
Ответ Дмитрий9779
Согласен,небось ещё и насыпят в районе 80 млн.
Помнишь 8 добавленных минут с Балтикой? Так и тут, будут тасовать состав итд, невзирая на лимиты/потолки, пока он не возьмёт бидон. Тем более с каждым следующим сезоном это будет сделать всё проще (уровень лиги будет всё ниже).
+2
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Скрепные байки руководства СКА о том, что молодой состав команды не будет меняться в дкйствии.
Кто бы сомневался:)
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Молодые и перспективные
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Нет никакого потолка, подписывай кого хочешь за копейки, а остальное бонусами в конверте...
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Как же хорошо, что Григоренко, вопреки слухам, не в Локомотиве продолжить хоронить карьеру!
+2
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+2
Ответ Shamarin
Комментарий скрыт
"Локомотив" достоин Кубка Гагарина. Как к нему команда идет - дело десятое. Мне тоже не нравится стиль Никитина, но проблемы индейцев шерифа не волнуют. Победителей не судят.
+2
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+2
Ответ Shamarin
Помнишь 8 добавленных минут с Балтикой? Так и тут, будут тасовать состав итд, невзирая на лимиты/потолки, пока он не возьмёт бидон. Тем более с каждым следующим сезоном это будет сделать всё проще (уровень лиги будет всё ниже).
Про уровень лиги согласен.В НХЛ же не дураки,а там потолок поднимают.Все выровнялись уже +-,но общий уровень...100500 заблокированных.Убери посещаемость в 3-4-х городах и радость от типа высокой посещаемости уже и не радость.
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Ответ Евгений Исаев
Согласен с тобой лишь в том, что СКА не достоин кубка. В остальном - имею вопрос: чем сейчас занята команда Ротенберга? Отвечу сразу на встречный вопрос - Локомотив играет в полуфинале КГ.
Пусть играет. Вы главное президента не трогайте, этому Моисею ещё долго вас водить.
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Ответ Евгений Исаев
Своё "пусть" перешли в СКА. Например, пусть едут в отпуск. Локомотив в твоём разрешении не нуждается))))
Григоренко тебя услышал)))
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Ответ Aleksandr1978
пока будет перекрёстный плей офф, СКА не будет даже в финале
ты сам то в это веришь не смеши
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