Григоренко будет зарабатывать 52 млн рублей в год в СКА («СЭ»)
Михаил Григоренко будет зарабатывать 52 млн рублей в год в СКА.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Ранее появилась информация о том, что нападающий подпишет четырехлетний контракт со СКА.
В сезоне-2023/24 Михаил Григоренко провел 59 матчей в регулярном чемпионате и набрал 45 (18+27) очков. В 5 играх плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он отметился 7 (3+4) баллами.
Срок соглашения форварда с ЦСКА истекает 30 апреля.
Думаете рыночная без конвертов? 🤣
Зря они так. ЦСКА так тоже может делать.
Потом же сами ныть будут
Бонусами в ЦСКА он получа его ЗПx2. Бонусы выплачивались за победу кубка. С какого ему идти со 140 на 52 + бонусы живя в Москве.
В Питер он бы поехал если бы ЗП была 75-80+ бонусы за 100.
За 52 там даже Грицюк не играет, а здесь Григоренко из ЦСКА
БРЕД!
Фармы в лиге, сметают все с внутреннего рынка, постоянно верещат о какой-то там молодежи и воспитанниках, любят вспоминать мифические традиции и что-то там еще, если что не так и адекватно - вой(судьи, восход солнца, время матча и прочее:) 🤡