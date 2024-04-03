Григоренко будет зарабатывать 52 млн рублей в год в СКА («СЭ»)

Михаил Григоренко будет зарабатывать 52 млн рублей в год в СКА.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация о том, что нападающий подпишет четырехлетний контракт со СКА.

В сезоне-2023/24 Михаил Григоренко провел 59 матчей в регулярном чемпионате и набрал 45 (18+27) очков. В 5 играх плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он отметился 7 (3+4) баллами.

Срок соглашения форварда с ЦСКА истекает 30 апреля.