Григоренко будет зарабатывать 52 млн рублей в год в СКА («СЭ»)

Теги СКА возможные переходы КХЛ Михаил Григоренко Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Михаил Григоренко будет зарабатывать 52 млн рублей в год в СКА.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация о том, что нападающий подпишет четырехлетний контракт со СКА.

В сезоне-2023/24 Михаил Григоренко провел 59 матчей в регулярном чемпионате и набрал 45 (18+27) очков. В 5 играх плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он отметился 7 (3+4) баллами.

Срок соглашения форварда с ЦСКА истекает 30 апреля.

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19 комментариев
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После 70 в ЦСКА, явно пошел на повышение
Думаете рыночная без конвертов? 🤣
Зря они так. ЦСКА так тоже может делать.
Потом же сами ныть будут
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Опять вектор сменился, неизменно одно, СКА и РР - позор российского хоккея.
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Ответ Александр Устинов
Думаю бонусами. Конверты думаю сейчас работает так себе. Если есть договорённость а потом кто-то из скрепных экспертов СКА будет недоволен то не видать этих конвертов.
В акбарсе и ска платят в конвертах.
Бонусами в ЦСКА он получа его ЗПx2. Бонусы выплачивались за победу кубка. С какого ему идти со 140 на 52 + бонусы живя в Москве.
В Питер он бы поехал если бы ЗП была 75-80+ бонусы за 100.
За 52 там даже Грицюк не играет, а здесь Григоренко из ЦСКА
БРЕД!
+13
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Молодой, перспективный, собственный воспитанник , готовый играть за еду , в общем всё, как Ротный любит 🤡
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Ответ Glyb Aleksey
Если не можешь обыграть соперника (не в регулярке, в РО), купи его лучших игроков. Менеджмент СКА в своем репертуаре.
Это газпромовский подход:
Фармы в лиге, сметают все с внутреннего рынка, постоянно верещат о какой-то там молодежи и воспитанниках, любят вспоминать мифические традиции и что-то там еще, если что не так и адекватно - вой(судьи, восход солнца, время матча и прочее:) 🤡
+9
-1
+8
"Они молодые, мы идем на риск, развиваем наших ребят, потенциальных хоккеистов сборной России. Важно продолжать работать, делать серьезный анализ происходящего и вытащить этих ребят на новый уровень. Это процесс" (Юмориньо).
+6
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+6
Интересно в хоккее остались идеалы не переходить к прямым историческим оппонентам напрямую?
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+5
Ответ RBChannel
После 70 в ЦСКА, явно пошел на повышение Думаете рыночная без конвертов? 🤣 Зря они так. ЦСКА так тоже может делать. Потом же сами ныть будут
Думаю бонусами. Конверты думаю сейчас работает так себе. Если есть договорённость а потом кто-то из скрепных экспертов СКА будет недоволен то не видать этих конвертов.
+3
0
+3
Если не можешь обыграть соперника (не в регулярке, в РО), купи его лучших игроков. Менеджмент СКА в своем репертуаре.
+3
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В амуре бы дали 80 миллионов
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Вэтом сезоне Григоренко был неубедительным ,Федоров не смог до него достучаться, сомнительно, что Ротенберг сможет, а так-то игрок добротный.
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не переживайте так. Романбарисыч известен умением сделать из конфетки г.
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Так нельзя же, вроде, регистрировать новые контракты теперь, пока в потолок не вписались, а у СКА 300 млн превышение на следующий сезон. Как они игроков подписывают, если не разобрались с этой проблемой? Или это пока на уровне договоренностей?
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Ответ RBChannel
После 70 в ЦСКА, явно пошел на повышение Думаете рыночная без конвертов? 🤣 Зря они так. ЦСКА так тоже может делать. Потом же сами ныть будут
Почему может? Уверен, все денежные мешки КХЛ так и делают
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Ответ Александр Устинов
Интересно в хоккее остались идеалы не переходить к прямым историческим оппонентам напрямую?
Если они были. Может, в советском хоккее, и то лишь за счет спущенной сверху общей концепции одна легенда- один клуб. Никогда не играть за врагов из убеждений, наверное, чисто футбольная фишка. И тоже уже из прошлого
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Ответ Рокко Сиффредди
не переживайте так. Романбарисыч известен умением сделать из конфетки г.
Глотова?
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