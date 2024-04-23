Президент ЦСКА: «Плотников, Григоренко, Светлаков не останутся. По Дитцу и Слепышеву работаем с агентами, чтобы расстаться»
Президент ЦСКА назвал игроков, которые покинут клуб в межсезонье.
«Кто уходит? Не останется Плотников, Григоренко, Светлаков, не останется Слепышев, не останется Дитц, не останется Федотов.
По Дитцу и Слепышеву работаем с агентами для того, чтобы с ними расстаться», – сообщил президент ЦСКА Игорь Есмантович.
Срок соглашений Даррена Дитца и Антона Слепышева рассчитан до 30 апреля 2025 года.