Президент ЦСКА: «Плотников, Григоренко, Светлаков не останутся. По Дитцу и Слепышеву работаем с агентами, чтобы расстаться»

Теги ЦСКА переходы КХЛ Сергей Плотников Михаил Григоренко Антон Слепышев Игорь Есмантович Андрей Светлаков Даррен Дитц Чемпионат.com Хоккей

Президент ЦСКА назвал игроков, которые покинут клуб в межсезонье.

«Кто уходит? Не останется Плотников, Григоренко, Светлаков, не останется Слепышев, не останется Дитц, не останется Федотов.

По Дитцу и Слепышеву работаем с агентами для того, чтобы с ними расстаться», – сообщил президент ЦСКА Игорь Есмантович.

Срок соглашений Даррена Дитца и Антона Слепышева рассчитан до 30 апреля 2025 года.

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20 комментариев
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Считаю что с Григо и Дитцем поторопились расставаться! С остальными можно но эти могли ещё помочь!
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Ответ Vagner01
Да это понятно! Но могли бы и без них платёжку расчистить убирая других!
ну, тут простой выбор: либо эти двое, либо человек 5-6 должно уйти... молодых отдавать глупо, а больше и некого...
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Играть то кем будем?)
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Похоже будет играть молодежь за еду, а требовать будут как минимум выход в Финал, а лучше - Кубок)
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Ответ Krem236
Из этой шестёрки, только Светлаков сыграл на своём уровне! Остальные провалили сезон, факт!!!
Григоренко стал вторым бомбардиром в регулярке и первым в ПО. Дитц перестал быть рекордсменом по минусам.
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Ответ Vagner01
Ну уже есть Плотс Слепышев Светлаков Федотов! Можно ещё пару тройку найти! А молодых да отдавать нельзя!
есть, но у Григоренко и Светлакова контракты закончились и вряд ли они захотели бы их уменьшить в ЦСКА... вот и решили расстаться...
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Ответ benwin
ну, тут простой выбор: либо эти двое, либо человек 5-6 должно уйти... молодых отдавать глупо, а больше и некого...
Ну уже есть Плотс Слепышев Светлаков Федотов! Можно ещё пару тройку найти! А молодых да отдавать нельзя!
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Ответ HockeyMan
Да не с финансами. А с головой. Там ЦСКА чуть оступиться, сразу у всех головы летят. Надо же кого то крайним сделать
крайний нужен всегда... просто не того назначили, начинать надо с Есмантовича, который непонятно чем все межсезонье занимался и не усилил команду... но и игроки сезон провалили, отсюда и решения...
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Кубки были финалы тоже-настало время перемен.
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Экономия
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Ответ jqzn88xn6n
Играть то кем будем?)
Барабошами.
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Ответ benwin
Думаю, что с финансами связано.... это очень дорогие игроки...
Да это понятно! Но могли бы и без них платёжку расчистить убирая других!
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Да и с президентом давно пора расстаться, не отрабатывает свой контракт
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Ну то есть эта команда кончилась, несите следующую. "Всё ####, Миша, давай всё заново" (с) Спасибо мужикам за два КГ, посмотрим что вырастет на их месте
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ЦСКА распродают команду . Будут строить совершенно новый коллектив. Это займет годы
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Из этой шестёрки, только Светлаков сыграл на своём уровне! Остальные провалили сезон, факт!!!
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Ответ Vagner01
Да это понятно! Но могли бы и без них платёжку расчистить убирая других!
Каких других? И с какой целью вы хотите оставить постоянно вылетающего на полсезона дорогого 30 летнего Слепышева?
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