Президент ЦСКА: «Плотников, Григоренко, Светлаков не останутся. По Дитцу и Слепышеву работаем с агентами, чтобы расстаться»

Президент ЦСКА назвал игроков, которые покинут клуб в межсезонье.

«Кто уходит? Не останется , , , не останется Слепышев, не останется Дитц, не останется Федотов.

По Дитцу и Слепышеву работаем с агентами для того, чтобы с ними расстаться», – сообщил президент ЦСКА Игорь Есмантович.

Срок соглашений и рассчитан до 30 апреля 2025 года.