Карбери об Овечкине: «Вашингтон» не вышел бы в плей-офф без его голов. Последние недели сильно измотали Александра физически и морально»

Теги Рейнджерс Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Спенсер Карбери Хоккей

Спенсер Карбери высказался об игре Александр Овечкина в плей-офф.

В четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли «Вашингтон» уступил «Рейнджерс» со счетом 2:4 и проиграл серию (0-4). Российский форвард не набрал ни одного очка в четырех играх.

Он забил 23 гола в последних 36 матчах регулярного чемпионата. За первые 43 игры Овечкин забросил восемь шайб.

«Если бы он не начал забивать, мы бы здесь не сидели.

Овечкин стабильно забивал каждый вечер: во второй половине года и особенно в последние две недели, когда каждая игра была для нашей команды не на жизнь, а насмерть.

Он может ответить на этот вопрос более точно, но я чувствую, что это сильно измотало его физически и морально», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.

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1 комментарий
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