Овечкин после 0-4 в серии: «Горжусь командой. Мы прошли через множество травм, дедлайн, но держались вместе и показали характер. Опыт этого года поможет нам»

Теги Рейнджерс Торонто Каролина Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Евгений Кузнецов Вегас Энтони Манта Джоэл Эдмундсон Хоккей

Александр Овечкин прокомментировал вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли.

«Кэпиталс» проиграли «Рейнджерс» в первом раунде (0-4 в серии, 2:4 в четвертом матче). 

Российский форвард впервые в карьере завершил плей-офф без набранных очков. За 4 игры он нанес 5 бросков в створ ворот. 

На дедлайне команда обменяла Евгения Кузнецова, Энтони Манту и Джоэла Эдмундсона на драфт-пики.

«Разочаровывающая игра, но это плей-офф. Мы боролись за это место последние два с половиной месяца.

Я горжусь нашей командой. Мы прошли через множество травм, дедлайн, но держались вместе и показали характер. 

Тот опыт, который ребята получили в этом году, поможет им», – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

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16 комментариев
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Ответ лицемерные клоуны
Помню как писал, столько усилий ади свипа А потом тут доказывали, что Вашингтон на равных играл с ментами, и шансы будут)))
Лучше свип и возможность поиграть в плей-офф чем как Топы Кросби Малкин Ларкин и прочие даже не попасть в плей-офф
+7
-1
+6
Ни к одному игроку Вашика нет вопросов.
Команда сыграла ровно так как позволял состав.
Овечкину отдыхать, менеджменту дополнить состав парой человек кто умеет держать клюшку и на следующий год вернуться свежими.
+6
-2
+4
Лучше бы дали шанс Летчикам или Пингвинам..да что там говорить, даже Детройт ....) Гордится 0-4 это нужно уметь...
+2
0
+2
Ответ лицемерные клоуны
А че такого в игре в ПО? Еще 4 матча, где можно получить травму?
Очень сложно дискутировать с полным дилетантом. Поэтому не буду даже отвечать
+4
-2
+2
Ответ trav
Лучше свип и возможность поиграть в плей-офф чем как Топы Кросби Малкин Ларкин и прочие даже не попасть в плей-офф
А че такого в игре в ПО? Еще 4 матча, где можно получить травму?
+2
-1
+1
Ответ trav
Ни к одному игроку Вашика нет вопросов. Команда сыграла ровно так как позволял состав. Овечкину отдыхать, менеджменту дополнить состав парой человек кто умеет держать клюшку и на следующий год вернуться свежими.
Не, ну к Овечкину вопросы все таки есть.
+3
-2
+1
Ответ Sunlight Project
Не, ну к Овечкину вопросы все таки есть.
Какие?
+3
-2
+1
Пару сезонов чтобы достичь рекорда и хватит! Наблюдать это тошно!
+1
-1
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🤣🤣🤣
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Это всё слова, а что касаемо опыта , тут к великому сожалению он ничем вам уже не поможет!
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