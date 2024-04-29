Овечкин после 0-4 в серии: «Горжусь командой. Мы прошли через множество травм, дедлайн, но держались вместе и показали характер. Опыт этого года поможет нам»
Александр Овечкин прокомментировал вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли.
«Кэпиталс» проиграли «Рейнджерс» в первом раунде (0-4 в серии, 2:4 в четвертом матче).
Российский форвард впервые в карьере завершил плей-офф без набранных очков. За 4 игры он нанес 5 бросков в створ ворот.
На дедлайне команда обменяла Евгения Кузнецова, Энтони Манту и Джоэла Эдмундсона на драфт-пики.
«Разочаровывающая игра, но это плей-офф. Мы боролись за это место последние два с половиной месяца.
Я горжусь нашей командой. Мы прошли через множество травм, дедлайн, но держались вместе и показали характер.
Тот опыт, который ребята получили в этом году, поможет им», – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Команда сыграла ровно так как позволял состав.
Овечкину отдыхать, менеджменту дополнить состав парой человек кто умеет держать клюшку и на следующий год вернуться свежими.