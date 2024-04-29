«Вашингтон» с Овечкиным один раз попал в финал Кубка Стэнли. Форвард играет за клуб с сезона-2005/06
«Вашингтон» один раз был в финале Кубка Стэнли с Александром Овечкиным в составе.
В 4-м матче первого раунда Кубка Стэнли «Вашингтон» уступил «Рейнджерс» со счетом 2:4 и проиграл серию (0-4). Овечкин не набрал ни одного очка в четырех играх.
Российский форвард выступает за «Кэпиталс» с сезона-2005/06. За 19 сезонов команда один раз играла в финале Кубка Стэнли. Нынешний розыгрыш плей-офф стал для Александра 15-м в карьере.
В 2018 году «Вашингтон» стал обладателем трофея, обыграв «Вегас» в решающей серии со счетом 4-1.
«Столичные» выбрали Александра под первым номером на драфте НХЛ-2004. Овечкин получил нашивку капитана в сезоне-2009/10.
«Вашингтон» без Овечкина один раз попал в финал Кубка Стэнли. Клуб существует с 1974 года)
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