«Вашингтон» с Овечкиным один раз попал в финал Кубка Стэнли. Форвард играет за клуб с сезона-2005/06

«Вашингтон» один раз был в финале Кубка Стэнли с Александром Овечкиным в составе.

В 4-м матче первого раунда Кубка Стэнли «Вашингтон» уступил «Рейнджерс» со счетом 2:4 и проиграл серию (0-4). Овечкин не набрал ни одного очка в четырех играх.

Российский форвард выступает за «Кэпиталс» с сезона-2005/06. За 19 сезонов команда один раз играла в финале Кубка Стэнли. Нынешний розыгрыш плей-офф стал для Александра 15-м в карьере.

В 2018 году «Вашингтон» стал обладателем трофея, обыграв «Вегас» в решающей серии со счетом 4-1.

«Столичные» выбрали Александра под первым номером на драфте НХЛ-2004. Овечкин получил нашивку капитана в сезоне-2009/10.