«Вашингтон» с Овечкиным один раз попал в финал Кубка Стэнли. Форвард играет за клуб с сезона-2005/06

Теги Рейнджерс Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Вегас Хоккей

«Вашингтон» один раз был в финале Кубка Стэнли с Александром Овечкиным в составе.

В 4-м матче первого раунда Кубка Стэнли «Вашингтон» уступил «Рейнджерс» со счетом 2:4 и проиграл серию (0-4). Овечкин не набрал ни одного очка в четырех играх.

Российский форвард выступает за «Кэпиталс» с сезона-2005/06. За 19 сезонов команда один раз играла в финале Кубка Стэнли. Нынешний розыгрыш плей-офф стал для Александра 15-м в карьере.

В 2018 году «Вашингтон» стал обладателем трофея, обыграв «Вегас» в решающей серии со счетом 4-1.

«Столичные» выбрали Александра под первым номером на драфте НХЛ-2004. Овечкин получил нашивку капитана в сезоне-2009/10.

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16 комментариев
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У спортса прям задача стоит накидывать на Овечкина сегодня? Чтоб хейтерки порезвиться смогли и статистику нагнать?
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Деревню Торонтовку в финалах с 60 годов никто не видал и что дальше? Как раз сейчас там сельский сход готов привычно отметелить новое поколение так называемых звезд, не оправдавших доверие, а люди недавно восхищавшиеся великим бонбардиром Остоном могут и в бубен ему дать при встрече
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А до Овечкина, они в год по 3-4 кубка брали ?
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Зато реализация финалов - 100%))
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Есть ещё один вариант заголовка:
«Вашингтон» без Овечкина один раз попал в финал Кубка Стэнли. Клуб существует с 1974 года)
+2
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+2
Ответ Богдан Стрелков
У спортса прям задача стоит накидывать на Овечкина сегодня? Чтоб хейтерки порезвиться смогли и статистику нагнать?
Это их план на весь день
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Ждем такую же подробную стату по Торонто на днях, там вообще предвкушаю раз##б))
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Один раз фартануло, все сошлось. Как до этого были посредственностью, так и после будут примерно тем же
Другое дело кавабунга, который добился только того, что пишет хейтерские комментарии о "посредственности"
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Серьёзный заход
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Шоумен Шубский игрок не для высоких командных достижений.
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В целом по карьере это провал. КПД очень низкий.
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Они и дальше второго раунда всего один раз при нем проходили, в тот самый сезон.
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Вашингтон» с Овечкиным один раз выиграл Кубка Стэнли. Форвард играет за клуб с сезона-2005/06

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