«Вашингтон» во 2-й раз в эпоху Овечкина проиграл серию плей-офф со счетом 0-4. В истории клуба – 4-й случай

Теги Рейнджерс Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Спенсер Карбери Хоккей

«Вашингтон» во 2-й раз в эпоху Овечкина проиграл серию плей-офф со счетом 0-4.

«Кэпиталс» вылетели из розыгрыша плей-офф НХЛ, уступив «Рейнджерс» в первом раунде (0-4, 2:4 в четвертом матче). 

Россиянин дебютировал в НХЛ в сезоне-2005/06. «Вашингтон» выходил в плей-офф в 15 из 19 его сезонов в лиге.

До текущей серии на данном отрезке было только одно поражение со счетом 0-4 – от «Тампы» во втором раунде плей-офф-2011. 

Всего в истории клуба таких поражений теперь стало 4. В 1990 году «Кэпиталс» всухую проиграли «Бостону» в финале конференции, а в 1998 году – «Детройту» в финале Кубка Стэнли. 

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9 комментариев
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Объективно, если бы не тот великий сезон Кузнецова Шубский так и был бы вечным второраудником
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Ожидаемо
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Лучшие!
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Ну что дух, куда потерялся?)
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Ответ Насонов Дмитрий
Объективно, если бы не тот великий сезон Кузнецова Шубский так и был бы вечным второраудником
Если бы не Овечкин, твой наркоман давно бы вылетел из Вашингтона !
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ну тоже своего рода рекорд))) летс гоу сэша))) соберем все рекорды, даже и такие....
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