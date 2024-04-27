Юрий Новиков о ВХЛ: «Я работал там, когда лига была элитной. У меня были элитные игроки в «Химике», «Крыльях Советов» и «Спартаке». Хорошо бы посчитать, сколько игроков ВХЛ востребовано в КХЛ»

Юрий Новиков заявил, что ВХЛ была элитной лигой, когда он там работал.

«Мне интересно, сколько игроков из ВХЛ получат предложения из КХЛ? Я работал там, когда эта лига была элитной. У меня в « », «Крыльях Советов» и « » были элитные игроки.

Надо заниматься, смотреть и анализировать, что нам дает , сколько ее игроков востребовано в . Хорошо бы все это посчитать.

Помню времена СССР, когда из Высшей лиги ребята приходили в «Спартак» и становились там сильнейшими игроками. Сегодня есть все условия для развития хоккеистов и команд. Надо трудиться и понимать эту ответственность. Должны быть задачи занять максимально высокое место и воспитать хоккеистов.

У Тарасова был девиз: «Воспитывать выдающихся хоккеистов». Каждый тренер должен воспитывать выдающихся хоккеистов. Конечно, тут должно произойти стечение обстоятельств. Но из троечника можно сделать хорошиста, а из хорошиста – отличника.

Ты поднимаешь способности хоккеиста на один-два порядка. У Тарасова были не только выдающиеся хоккеисты, но и крепкие игроки, которых он доводил до определенного уровня», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.