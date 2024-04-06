Директор «Спартака»: «Понимаем, что Заседа настроен покинуть клуб. Вы слышали, что одна команда уже обещала кинуть нам оффер-шит»
Роман Беляев заявил, что Матвей Заседа настроен покинуть «Спартак».
В нынешнем сезоне нападающий провел 13 игр за красно-белых в Фонбет чемпионате КХЛ и отметился 7 (2+5) баллами при игровом времени 10:32.
«Права на него клуб сохранит. Будем ждать, что покажет рынок. Вы слышали, что одна команда уже обещала кинуть нам оффер-шит.
Мы понимаем, что он настроен покинуть «Спартак» и играть в другой команде», – сказал спортивный директор «Спартака» Роман Беляев.
Матвей Заседа в этом сезоне также играл в ВХЛ за «Химик». В 36 матчах регулярного чемпионата форвард набрал 30 (15+15) баллов. В плей-офф – 6 (4+2) очков в 13 играх.