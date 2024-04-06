Директор «Спартака»: «Понимаем, что Заседа настроен покинуть клуб. Вы слышали, что одна команда уже обещала кинуть нам оффер-шит»

Теги Спартак Химик Воскресенск КХЛ ВХЛ Роман Беляев Матч ТВ Матвей Заседа Хоккей

Роман Беляев заявил, что Матвей Заседа настроен покинуть «Спартак».

В нынешнем сезоне нападающий провел 13 игр за красно-белых в Фонбет чемпионате КХЛ и отметился 7 (2+5) баллами при игровом времени 10:32.

«Права на него клуб сохранит. Будем ждать, что покажет рынок. Вы слышали, что одна команда уже обещала кинуть нам оффер-шит.

Мы понимаем, что он настроен покинуть «Спартак» и играть в другой команде», – сказал спортивный директор «Спартака» Роман Беляев.

Матвей Заседа в этом сезоне также играл в ВХЛ за «Химик». В 36 матчах регулярного чемпионата форвард набрал 30 (15+15) баллов. В плей-офф – 6 (4+2) очков в 13 играх.

3 комментария
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"Кинуть оффер-шит" - это уже российский сленг :)
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Заседа норм игрок. Даже жалко, что уйдет из Спартака
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Авангард ждёт!
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