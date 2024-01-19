Гришин о «Спартаке»: «Ковальчук не выпадает, заметно мастерство и высокий уровень. Критика, которая обрушилась на него, не оправдана»

Игорь Гришин оценил игру Ильи Ковальчука за «Спартак».

40-летний форвард провел 8 матчей в нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ и набрал 4 (3+1) очка.

Ранее болельщики «Спартака» высказались по поводу возвращения Ильи Ковальчука в команду: «В 40 лет, оказавшись никому не нужным, блудный сын решил вернуться. Не видим никакой пользы в его приходе в клуб».

« » проиграл 6 из 7 последних игр.

– С чем, на ваш взгляд, была связана недавняя серия поражений «Спартака»?

– Естественно, здесь кадровые проблемы. Когда выпадают сразу несколько игроков состава, то очень сложно показывать прежнюю игру. Есть стечение обстоятельств, где-то невезение.

«Спартак» не стал играть намного хуже – так же атакует и создает моменты, только реализация стала другой. Те игроки, которые могут забивать, травмированы. Ребята из третьего-четвертого звена много создают, но не хватает хладнокровия и мастерства.

– Как оцените возвращение ?

– Я вживую наблюдал его против СКА, и мне понравилось. Заметно мастерство и высокий уровень, и не могу сказать, что он физически отстает от более молодых партнеров.

Эта критика, которая обрушилась на Ковальчука со стороны некоторых журналистов, не оправдана. Очень хорошо, что он продолжает радовать болельщиков.

– После двух лет пропуска он хорошо выглядит физически?

– Да. Если он готов физически поддерживать уровень команды, то почему бы и нет? Ковальчук не выпадает, – сказал главный тренер « » Игорь Гришин.