Крикунов о «Локо» при Никитине: «Не хватило креатива в нападении – очень прямолинейно атаковали. Думали навалом можно взять – давили, душили, а хитрости не хватило»

Теги Металлург Мг Локомотив Игорь Никитин Владимир Крикунов КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Владимир Крикунов высказался о недостатках игры «Локомотива» в финале плей-офф.

В финальной серии Кубка Гагарина ярославцы проиграли «Металлургу» (0-4).

«Игорю Никитину не хватило, как сейчас модно говорить, креатива в нападении. Они уж очень прямолинейно атаковали. Надо было немножко похитрить, придумать что-то около ворот, а они думали, что навалом можно будет взять.

Мощная команда в Ярославле, но мысли не хватило. Давили, давили, душили… А хитрости не хватило», – сказал заслуженный тренер России Владимир Крикунов.

Игорь Никитин как главный тренер выиграл только 1 из 4 финалов Кубка Гагарина.

С 2017 по 2021 год Никитин возглавлял ЦСКА. С армейцами он проиграл финалы в 2018-м и 2021-м. Единственная победа – в 2019 году.

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