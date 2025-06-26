Генменеджер «Коламбуса» про обмен Тарасова во «Флориду»: «Благодарим Даниила за вклад в наши успехи. Желаем ему и его семье всего хорошего в будущем»
Генменеджер «Коламбуса» поблагодарил Даниила Тарасова.
В четверг стало известно, что «Блю Джекетс» обменяли 26-летнего голкипера во «Флориду» на выбор в 5-м раунде драфта-2025.
«От имени всей организации «Блю Джекетс» хочу поблагодарить Даниила за вклад, который он внес в успехи клуба за последние четыре года.
Он – замечательный молодой человек, и мы желаем ему и его семье всего хорошего в будущем», – сказал генеральный менеджер «Коламбуса» Дон Уодделл.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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