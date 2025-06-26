Генменеджер «Коламбуса» про обмен Тарасова во «Флориду»: «Благодарим Даниила за вклад в наши успехи. Желаем ему и его семье всего хорошего в будущем»

Генменеджер «Коламбуса» поблагодарил Даниила Тарасова.

В четверг стало известно , что «Блю Джекетс» обменяли 26-летнего голкипера во «Флориду» на выбор в 5-м раунде драфта-2025.

«От имени всей организации «Блю Джекетс» хочу поблагодарить Даниила за вклад, который он внес в успехи клуба за последние четыре года.

Он – замечательный молодой человек, и мы желаем ему и его семье всего хорошего в будущем», – сказал генеральный менеджер «Коламбуса » Дон Уодделл .