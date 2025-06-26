Фетисов об Овечкине: «Самый забивающий форвард является и самым силовым игроком в НХЛ – что-то не то происходит. Сегодня хоккей нежный по сравнению с нашим временем»

Вячеслав Фетисов высказался о силовой игре Александра Овечкина.

После того, как форвард «Айлендерс» Мэтт Мартин завершил карьеру, капитан «Вашингтона » стал лидером по числу силовых приемов в НХЛ среди действующих хоккеистов с 3743 хитами.

«Александра Овечкина ни по этому показателю, ни по другим не надо ни с кем сравнивать. Потому что он не только забивает много шайб, но и проводит силовые приемы. Саша – просто гигант.

Вообще, силовая борьба, если сравнивать то, что было в наше время и сейчас, – это две большие разницы. Сегодня в НХЛ в этом плане мы видим, я бы сказал, такой нежный хоккей по отношению к тому, что было в наши годы.

Для меня вообще странно, что самый забивающий форвард еще является и самым силовым хоккеистом в НХЛ . Значит, что-то не то происходит в лиге», – заявил двукратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.