Вячеслав Быков: «Браво, «Металлург». Большая радость пришла на уральскую землю. Приятных празднований всем, кто причастен к победе»

Вячеслав Быков прокомментировал победу «Металлурга» в Кубке Гагарина.

Магнитогорская команда переиграла «Локомотив» в финальной серии со счетом 4-0.

«Наилучшие поздравления команде «Металлург» – обладателю Кубка Гагарина этого сезона! Большая радость пришла на уральскую землю – в Магнитогорск!

Приятных празднований всем, кто причастен к победе – кто руководил, создавал на льду, переживал, поддерживал на стадионах и у экранов телевизоров на этом победном пути.

Браво, «Металлург»!» – сказал бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков.

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