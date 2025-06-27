Вайсфельд о Кузнецове: «Должен был приехать и разрывать КХЛ? Такого не бывает. Статистика у него хорошая, весь негатив из-за шума при его подписании»

Леонид Вайсфельд заявил, что у Евгения Кузнецова хорошая статистика в СКА.

В апреле СКА расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию.

Ранее агент Шуми Бабаев заявил, что игрок проведет следующий сезон в Северной Америке. Кузнецов уже выступал в НХЛ за «Вашингтон» и «Каролину».

«Если ему предложат контракт в НХЛ, то в этом нет ничего плохого. Чтобы дать какой-то прогноз о потенциально успешной игре, надо подписать контракт с конкретным клубом. Очень важно понять, с кем он его подпишет.

В КХЛ негативный фон от игры Евгения связан больше с тем, что было слишком много шума при его подписании. Со стороны смотришь на ситуацию: то есть он должен был приехать и разрывать всю лигу? Но такого же не бывает.

Аршавин как-то сказал: «Ваши ожидания – ваши проблемы». Это примерно из той же оперы. По статистике у него почти 1 очко за игру. Он провел 45 матчей и набрал 40 очков. Статистика хорошая.

Просто было много шума вокруг его персоны. Мне кажется, что это и помешало», – сказал бывший генменеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.