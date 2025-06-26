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Генменеджер «Торонто» о будущем Марнера: «Он выйдет на рынок, и мы посмотрим, что будет дальше. Ничего не изменилось»

Брэд Треливинг высказался о будущем Митча Марнера в «Торонто».

Напомним, действующее соглашение 28-летнего канадца с канадским клубом со средней годовой зарплатой в 10,9 млн долларов заканчивается 30 июня 2025 года.

«Я бы не сказал, что что-то серьезно изменилось на данный момент. Мы на связи…

Если не произойдет чего-то значительного, я предполагаю, что он выйдет на рынок [свободных агентов], и тогда посмотрим, как будут развиваться события», – заявил генменеджер «Торонто» Брэд Треливинг. 

В текущем сезоне Марнер набрал 102 (27+75) очка за 81 игру в регулярном чемпионате и добавил 13 (2+11) баллов в 13 матчах плей-офф.

«Вегас» готов «пойти ва-банк» ради подписания Марнера. Клуб может обменять Гертла, чтобы расчистить платежку (RG)

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Марка Мастерса
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