Генменеджер «Миннесоты» о Капризове: «Если соглашение не будет достигнуто 1 июля – не паникуйте. Такие сделки требуют времени»

Генеральный менеджер «Миннесоты» высказался о переговорах с Кириллом Капризовым.

Действующее соглашение 28-летнего форварда рассчитано до конца июня 2026 года. С 1 июля 2025-го он получит право продлить контракт с «Уайлд».

«Нам не обязательно подписывать контракт 1 июля. Мы бы хотели сделать это как можно скорее. Я бы с радостью подписал его завтра. Но такие сделки требуют времени.

Это непростые переговоры, в них много нюансов. Так что, если соглашение не будет достигнуто 1 июля – не паникуйте. Не паникуйте. Это процесс», – сказал генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин .

В минувшем сезоне Капризов провел 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 56 (25+31) очков. В плей-офф на его счету 9 (5+4) баллов за 6 игр.