Крикунов о победе «Металлурга»: «Давление страшное было со стороны «Локомотива». Перли, били, мяли, как клюкву. А те гнулись, но не ломались»

Владимир Крикунов высказался о финале Кубка Гагарина-2024.

«Металлург» победил « » со счетом 4-0 в серии.

«0-4 в серии, конечно, неожиданно, а то, что проиграли… Посмотрите, какая звезда у « » родилась, – вратарь .

Плюс они выдержали все, физически хорошо готовы, давление страшное было со стороны «Локомотива», но оно было бесхитростным. Перли, били, мяли, как клюкву. А те гнулись, но не ломались. Выстояли», – сказал заслуженный тренер России Владимир Крикунов.