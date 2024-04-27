Крикунов о победе «Металлурга»: «Давление страшное было со стороны «Локомотива». Перли, били, мяли, как клюкву. А те гнулись, но не ломались»

Теги Металлург Мг Локомотив Владимир Крикунов КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Илья Набоков Хоккей

Владимир Крикунов высказался о финале Кубка Гагарина-2024.

«Металлург» победил «Локомотив» со счетом 4-0 в серии.

«0-4 в серии, конечно, неожиданно, а то, что проиграли… Посмотрите, какая звезда у «Металлурга» родилась, – вратарь Набоков.

Плюс они выдержали все, физически хорошо готовы, давление страшное было со стороны «Локомотива», но оно было бесхитростным. Перли, били, мяли, как клюкву. А те гнулись, но не ломались. Выстояли», – сказал заслуженный тренер России Владимир Крикунов.

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1 комментарий
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Вот единственный сказал всё в десятку!!!
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