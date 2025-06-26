Ротенберг может стать директором школы «Динамо». Он хочет курировать молодежное направление и сотрудничать с школой «Красная Машина», где занимается его сын (Metaratings)
Роман Ротенберг рассматривается на пост директора школы московского «Динамо».
Об этом сообщает Metaratings. Напомним, ранее СКА отправил отставку 44-летнего специалиста.
Ротенберг рассматривается на пост директора школы бело-голубых, которую возглавляет Андрей Сафронов. Его отставка вероятна после неудачного сезона для московской команды. Кроме того, руководства клуба недовольно результатами работы Сафронова.
Ротенберг хочет курировать молодежное направление в системе «Динамо». Также сообщается, что он желает заключить сотрудничество со своей школой «Красная Машина», где тренируется его сын.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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