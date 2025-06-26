Марченко получит 85 млн рублей от «Ак Барса» за 2 года (Metaratings)
Алексей Марченко заработает 85 млн рублей за 2 сезона в «Ак Барсе».
Ранее стало известно, что казанский клуб продлил контракт с 33-летним защитником на два года.
На счету Марченко 13 (1+12) очков при полезности «плюс 9» в 66 матчах прошедшего регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ.
В плей-офф защитник сделал 3 результативные передачи в 13 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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