Бабаев о Кузнецове: «Отдохнул от НХЛ, Америки, надо попробовать вернуться. Сезон у него идеальный, он шел в лидерах КХЛ до декабря. Потом началась чехарда с тренером»
Агент Евгения Кузнецова рассказал, почему форвард решил вернуться в НХЛ.
В апреле СКА расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию.
Ранее агент Шуми Бабаев заявил, что игрок проведет следующий сезон в Северной Америке. Евгений Кузнецов уже играл в НХЛ за «Вашингтон» и «Каролину».
«На самом деле в то время, когда ему давали играть, до декабря месяца, он шел в лидерах лиги по многим компонентам, в тройке. Поэтому сезон у него по очкам, по всему идеальный.
Потом началась чехарда с тренером и так далее. Мы просто приняли решение, что надо попробовать вернуться. Отдохнул от НХЛ, от Америки, надо попробовать вернуться», – сказал агент Бабаев, представляющий интересы Кузнецова.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Р-Спорт»
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