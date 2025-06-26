Дементьев о Кузнецове в НХЛ: «Будет востребован, возможно, было бы желание. Ему нужно поменять отношение к игре, дисциплине, стать продуктивным»
В апреле СКА расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию.
Ранее агент Шуми Бабаев заявил, что игрок проведет следующий сезон в Северной Америке. Кузнецов уже играл в НХЛ за «Вашингтон» и «Каролину».
– Возможно, Кузнецов будет востребован. Здесь нужно будет понимать, что самому Евгению нужно поменять в определенной степени отношение к себе, к своей игре, к дисциплине, стать продуктивным, производительным игроком.
То есть все лежит в сфере тех вещей, которые очень легко можно исправить. Было бы у Евгения желание продолжать карьеру и радовать своей игрой болельщиков.
– Какие клубы НХЛ Кузнецов может заинтересовать?
– Очень сложный вопрос. Нужно разговаривать со всеми клубами, которые будут иметь интерес. Но всегда все будет упираться в баланс полезности игры Евгения, места в команде и того уровня заработной платы, который он хочет получать, – сказал агент Алексей Дементьев.