Дементьев о Кузнецове в НХЛ: «Будет востребован, возможно, было бы желание. Ему нужно поменять отношение к игре, дисциплине, стать продуктивным»

Алексей Дементьев высказался о возможном возвращении Евгения Кузнецова в НХЛ.

В апреле СКА расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию.

Ранее агент Шуми Бабаев заявил, что игрок проведет следующий сезон в Северной Америке. Кузнецов уже играл в НХЛ за «Вашингтон» и «Каролину».

– Возможно, Кузнецов будет востребован. Здесь нужно будет понимать, что самому Евгению нужно поменять в определенной степени отношение к себе, к своей игре, к дисциплине, стать продуктивным, производительным игроком.

То есть все лежит в сфере тех вещей, которые очень легко можно исправить. Было бы у Евгения желание продолжать карьеру и радовать своей игрой болельщиков.

– Какие клубы НХЛ Кузнецов может заинтересовать?

– Очень сложный вопрос. Нужно разговаривать со всеми клубами, которые будут иметь интерес. Но всегда все будет упираться в баланс полезности игры Евгения , места в команде и того уровня заработной платы, который он хочет получать, – сказал агент Алексей Дементьев .