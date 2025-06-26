Быков о Кузнецове в НХЛ: «Если он готов к вызову – выступать среди лучших хоккеистов мира, это достойно уважения. Будем болеть за него»

Вячеслав Быков высказался о возможном возвращении Евгения Кузнецова в НХЛ.

В апреле СКА расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию.

Ранее агент Шуми Бабаев заявил , что игрок проведет следующий сезон в Северной Америке. Евгений Кузнецов уже играл в НХЛ за «Вашингтон» и «Каролину».

– Если игрок готов к еще одному серьезному вызову в своей карьере и выступать среди лучших хоккеистов мира, то это достойно уважения к его выбору.

Такой мастер, как Евгений, еще находится в хорошем возрасте, и если физически он готов, то снова сможет стать одним из лучших игроков в своем амплуа. В плюс к этому, опыт Кузнецова пользуется спросом, чтобы его передавать молодежи.

– Вас не расстраивает, что такой игрок решил покинуть КХЛ?

– Конечно же, и в КХЛ такие игроки очень нужны, но хоккеист сам вправе выбирать, где ему продолжить свою карьеру. Если Евгений подпишет контракт с каким-то клубом в НХЛ, то будем за него болеть и пожелаем ему удачи, – сказал бывший главный тренер сборной России.