Фетисов о включении Могильного в Зал славы: «В НХЛ второе имя Александра – Волшебник, он на льду творил чудеса. Он хороший человек, это тоже учитывается»
Вячеслав Фетисов высказался о введении Александра Могильного в Зал славы.
«Второе имя Александра Могильного в НХЛ было Волшебник, потому что он на самом деле на льду творил чудеса. Для меня было сюрпризом то, что он так долго не был введен в этот пантеон великих хоккеистов.
Он выдающийся и мегаталантливый хоккеист. И хороший человек, что тоже учитывается при введении в Зал славы НХЛ. Я рад за него, и он достоин этого места», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Р-Спорт»
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