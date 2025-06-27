Фетисов о включении Могильного в Зал славы: «В НХЛ второе имя Александра – Волшебник, он на льду творил чудеса. Он хороший человек, это тоже учитывается»

Вячеслав Фетисов высказался о введении Александра Могильного в Зал славы.

«Второе имя Александра Могильного в НХЛ было Волшебник, потому что он на самом деле на льду творил чудеса. Для меня было сюрпризом то, что он так долго не был введен в этот пантеон великих хоккеистов.

Он выдающийся и мегаталантливый хоккеист. И хороший человек, что тоже учитывается при введении в Зал славы НХЛ. Я рад за него, и он достоин этого места», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Александр Могильный в Зале хоккейной славы! Наконец-то!