«Бостон» хочет продлить контракт с Йокихарью. «Брюинс» выменяли защитника у «Баффало» в марте

«Бостон» планирует продлить контракт с защитником Хенри Йокихарью.

В марте «Брюинс» выменяли 26-летнего защитника у «Баффало», отдав выбор в 4-м раунде драфта-2026.

У 25-летнего Йокихарью истекает срок действия однолетнего контракта с зарплатой 3,1 миллиона долларов. Он может стать неограниченно свободным агентом, так как отыграл 7 сезонов в НХЛ.

В прошедшем сезоне финн набрал 6 (3+3) очков и «плюс 6» в 42 матчах регулярки в составе «Баффало». После обмена на его счету 0+4 и «плюс 7» в 18 матчах за «Бостон».

Также он отметился голом и ассистом в 3 матчах за сборную Финляндии на Турнире четырех наций.