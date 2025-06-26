Сорокин о договоренности с Овечкиным пропустить рекордный гол: «Кто в НХЛ будет договариваться?! Результат был, буду всем повторять: «Айлендерс» выиграли тот матч»

Илья Сорокин опроверг, что умышленно пропустил рекордный гол Александра Овечкина.

В апреле капитан «Вашингтона» побил рекорд Уэйна Гретцки, забросив свою 895-ю шайбу в матче с «Айлендерс» (1:4).

– Думаю, у нас самый посещаемый матч в сезоне был. Результат все равно был. Я буду всем повторять: мы выиграли тот матч.

– Злые языки говорили, что вы договорились: Илюха пропускает, а они отдают игру.

– Да ради бога. Я их не слышу. Кто в НХЛ будет договариваться?! С Сашей последний раз общался, наверное, когда играли первую игру у них дома. После матча: «Привет-привет, пока-пока», там до рекорда еще было далеко, возможности не было.

– Не было желания сказать: «Варлам, что-то пах потянул, может, сыграешь»?

– Были такие мысли (смеется). Но, в тот же момент, высокое давление, но это вызов, было интересно принять его. Сложилось так, как сложилось. От матча остались больше положительные впечатления, чем негативные.

– А Варламов сам не подходил с просьбой сыграть?

– Он тогда был на восстановлении. Он говорит: «Я бы, конечно, сыграл».

– Когда Гретцки забивал рекордную шайбу... Вратарь [Кирк Маклин], пропустивший гол, говорил: «Очень не хочу попасть в кроссворды».

– А что в них плохого? Если однажды такое увижу – улыбнусь, – сказал голкипер «Айлендерс » Илья Сорокин в интервью ютуб-каналу «Скользкий лед».