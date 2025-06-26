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Броссо о любимых блюдах русской кухни: «Борщ, оливье, щи, солянка, все супы. С сырниками со сгущенкой ничего не сравнится»

Девин Броссо назвал свои любимые блюда русской кухни.

Ранее 29-летний канадский форвард перешел в «Динамо» из «Амура». 

– Расскажите, как случилась любовь с русской культурой.

– В первые сезоны в России, как мы уже упоминали, я жил в Москве. Почти все мои партнеры в «Куньлуне» были североамериканцы, но многие уже не первый год были в России. Они показали мне какие-то вещи здесь, познакомили с русской культурой. Мы были в нескольких банях в Москве, ели различные блюда русской кухни.

Когда я перешел в «Амур» и переехал в Хабаровск, я сильнее погрузился в культуру, потому что теперь вокруг меня были в основном русские ребята. Немного подучил русский язык за этот год – очень тяжелый язык, хочу сказать.

С ребятами старался какие-то небольшие диалоги на русском вести. Ну и еще попробовал больше блюд русской кухни. А так люблю хорошую баню, супы нравятся, борщ – это две моих любимых вещи.

– Давайте составим топ-3 любимых блюд русской кухни.

– Борщ, разумеется. Салат оливье очень нравится. Щи, солянка, все супы нравятся. Ну и ничего не сравнится с сырниками со сгущенкой, – сказал Девин Броссо

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sport24
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