Щитов о Могильном в Зале славы: «Историческая личность, совершил легендарный вояж, поставил всех на уши. Давно заслужил»
Никита Щитов высказался о включении Александра Могильного в Зал славы.
Ранее экс-нападающий клубов НХЛ был включен в Зал хоккейной славы в Торонто. В 1989 году Могильный покинул расположение сборной СССР во время чемпионата мира в Швеции.
«Для меня удивительно, почему так долго Могильного не включали в Зал славы НХЛ. Он давно этого заслужил.
Это историческая личность, которая совершила такой легендарный вояж, она поставила всех на уши.
Александр Могильный запомнился в истории мирового хоккея. С его участием была классная, легендарная тройка Федоров – Буре – Могильный», – сказал тренер защитников «Лады» Никита Щитов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости