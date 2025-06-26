Щитов о Могильном в Зале славы: «Историческая личность, совершил легендарный вояж, поставил всех на уши. Давно заслужил»

Никита Щитов высказался о включении Александра Могильного в Зал славы.

Ранее экс-нападающий клубов НХЛ был включен в Зал хоккейной славы в Торонто. В 1989 году Могильный покинул расположение сборной СССР во время чемпионата мира в Швеции.

«Для меня удивительно, почему так долго Могильного не включали в Зал славы НХЛ. Он давно этого заслужил.

Это историческая личность, которая совершила такой легендарный вояж, она поставила всех на уши.

Александр Могильный запомнился в истории мирового хоккея. С его участием была классная, легендарная тройка Федоров – Буре – Могильный», – сказал тренер защитников «Лады» Никита Щитов .

Александр Могильный в Зале хоккейной славы! Наконец-то!