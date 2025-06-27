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  • Илья Сорокин: «Рейнджерс» – элита, на матчи ходят селебрити, актеры, команда более узнаваема. «Айлендерс» – клуб работяг»
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Илья Сорокин: «Рейнджерс» – элита, на матчи ходят селебрити, актеры, команда более узнаваема. «Айлендерс» – клуб работяг»

Илья Сорокин высказался о разнице между «Айлендерс» и «Рейнджерс».

– В чем разница в статусе игрока «Рейнджерс» и «Айлендерс»?

– «Рейнджерс» более узнаваемы как клуб, соответственно, игроки более узнаваемы, чем у «Айлендерс». Как мне объясняли, «Рейнджерс» – элита, там актеры, селебрити все ходят [на игры].

А «Айлендерс» – это клуб, где ходят работяги [на трибуны]. Но я не знаю, насколько это правда.

– А сам ты видишь это?

– Сложно оценить во время игры. Люди красиво одеты [на трибунах], как понять, рабочие они или нет? – сказал голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ютуб-канал «Скользкий лед»
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